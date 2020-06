Toni Amor: "El penalti a Messi es muy justito, en nuestro área no se hubiera pitado"

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El segundo entrenador del Leganés, Toni Amor, compareció ante los medios por la sanción de Javier Aguirre, expulsado en la derrota de su equipo frente al FC Barcelona (2-0) y subrayó la importancia de haber encajado el segundo gol con un penalti a Messi "muy justito" y cree que en el área del Lega "no se hubiera pitado".

"El penalti fue muy riguroso, para mí no es. Es muy justito, una acción normal de juego. Yo creo que en nuestro área no se hubiera pitado", dijo Amor en dclaraciones a Movistar. "Ya son varias porque contra el Valladolid no pitaron una mano a favor con 0-0. Nosotros también nos equivocamos pero no nos hemos quejado a los árbitros en todo el año", indicó.

"No sé por qué han expulsado a Aguirre, el árbitro tendrá sus motivos. Nosotros nos vamos orgullosos del equipo, del grupo y convencidos de que vamos a sacar esto adelante. Hemos peleado con mucho sacrificio, hemos sido un equipo compacto, pero tuvimos mala suerte porque del 0-1 se pasó al 1-0. Vamos a darle la vuelta y vamos a salir de ahí", comentó.

"Quedan nueve finales, nuestro próximo partido es el Mallorca, pero luego el Granada y es igual de importante. Todos lo son y vamos a competir porque creemos en la salvación. El equipo lo va a dar todo y lo vamos a conseguir", finalizó el segundo técnico del cuadro pepinero.