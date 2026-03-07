Toni Bou alarga su leyenda en X-Trial y alcanza su 39º título de campeón del mundo

Toni Bou, durante una prueba del Campeonato del Mundo de X-Trial 2026. - REPSOL HONDA HRC

MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Toni Bou, del Repsol Honda HRC, se proclamó este viernes campeón del mundo de X-Trial por vigésima vez en su carrera tras imponerse en la octava prueba de la temporada, disputada en Chalon-sur-Saône (Francia), certificando matemáticamente ese nuevo título a falta de dos citas para acabar el campeonato.

Con siete victorias en ocho pruebas disputadas bajo techo y un total de 98 triunfos en dicha disciplina, el piloto de la Montesa Cota 4RT amarró una nueva corona con autoridad, pese a no haber competido al 100% en el aspecto físico durante esta temporada 2026. Su peor resultado del curso fue una segunda posición en Isla Reunión, dato que evidencia su brillantez.

Repsol Honda HRC definió como "extraordinarias" las cifras de Bou en el Mundial de X-Trial, a tenor de 128 participaciones, 98 victorias y 116 podios desde 2007. "Desde su llegada al Repsol Honda HRC, el catalán ha encadenado títulos sin ser batido, construyendo una hegemonía sin precedentes en el trial y consolidándose como el gran referente histórico de la especialidad", añadió la nota de prensa sobre el flamante campeón.

"Su dominio también se traslada al aire libre. En el Mundial de TrialGP, Bou acumula 166 victorias en 279 participaciones y un total de 224 podios, números que refuerzan su condición como el piloto más laureado de todos los tiempos", aludió la misma nota a su trigesimonoveno título.

"En el mes de mayo arrancará la temporada 2026 de TrialGP, donde el del Repsol Honda HRC afrontará un nuevo reto con el objetivo de seguir ampliando una trayectoria deportiva que ya roza los 40 títulos mundiales", concluyó la escudería Repsol Honda HRC en su comunicado oficial.