Toni Bou buscará el 3 de junio un nuevo récord Guinness en su Piera natal

Archivo - Nota De Premsa: Toni Bou I Gabriel Marcelli Visiten El Complex Industrial De Repsol A Tarragona - Europa Press - Archivo

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Toni Bou, 39 veces campeón del mundo de trial, intentará el próximo 3 de junio en Piera (Lleida), su localidad natal, registrar un récord Guinness, según anunció este miércoles su equipo, el Repsol Honda HRC.

El catalán, considerado el mejor piloto de trial de todos los tiempos, afrontará además este nuevo desafío en un escenario cargado de simbolismo como la rotonda que lleva su nombre y donde se ubica la estatua dedicada a su figura, que se ha convertido en uno de los puntos más representativos de su vínculo con el municipio.

Bou, que ya cuenta con dos récords reconocidos por Guinness World Records, buscará sumar una nueva hazaña a una trayectoria deportiva única, "marcada por la excelencia, la superación y un palmarés sin precedentes en la historia del motociclismo", recalcó el Repsol Honda HRC.

El acto contará con la presencia de un juez oficial de Guinness World Records, así como de medios de comunicación, vecinos, aficionados y representantes institucionales, que acompañarán al piloto español en este nuevo reto.