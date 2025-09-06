Toni Bou conquista su 38º título mundial

MADRID, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Toni Bou (Repsol Honda HRC) conquistó este sábado su 38º título mundial de TrialGP, el 19º en la disciplina 'outdoor', en la prueba disputada en la localidad británica de Geddington, cuando todavía resta otro evento más para cerrar el Mundial, según un comunicado.

Bou sigue agrandando su leyenda en el Trial y el deporte español y ya puede presumir de 38 títulos mundiales, tras la conquista en la localidad británica de Geddington de su 19º Mundial al aire libre. El piloto del Repsol Honda HRC sigue batiendo récords, y selló la corona fuera de Europa por primera vez, en una temporada en la que suma 10 victorias y 12 podios.

El piloto de Piera comenzó su dominio en 2007 cuando se unió a Repsol Honda HRC, ganando todos los Campeonatos del Mundo en los que ha competido desde entonces. Las estadísticas del piloto de Montesa Cota 4RT son inigualables: en la disciplina 'outdoor', suma 164 victorias y 222 podios en 275 participaciones. Además, en 2025 logró su 160ª victoria en el Campeonato del Mundo de TrialGP en la prueba de Calvi (Córcega).

También ha ganado 19 títulos mundiales en la disciplina 'indoor'. En el Campeonato del Mundo de X-Trial, ostenta un total de 91 victorias y 108 podios en 121 participaciones. Además, también ha formado parte del equipo español de Trial de las Naciones, con otros 19 títulos en esa prueba.