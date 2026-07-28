Toni Bou se convierte en un nuevo superhéroe del Parque Warner Madrid - REPSOL

MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Toni Bou (Repsol Honda HRC), 39 veces campeón del mundo de trial, se ha convertido este martes en el nuevo superhéroe del Parque Warner Madrid al protagonizar un vídeo en el que, recorriendo sobre la moto algunos de sus espacios más emblemáticos, consigue devolver la energía al parque tras el sabotaje de dos de los villanos más conocidos del universo DC: Joker y Harley Quinn.

En esta producción, Bou asume el papel de héroe encargado de recuperar el funcionamiento del parque después de que los villanos interrumpan su suministro energético. A través de una exhibición llena de precisión, equilibrio y control, el piloto catalán supera obstáculos y recorre el parque con la misma técnica que le ha llevado a conquistar 39 títulos mundiales.

La acción se enmarca en la alianza entre Repsol y Parque Warner Madrid, por la que la compañía multienergética cubre todo el suministro energético del parque con electricidad y gas natural con garantías de origen, así como con combustibles 100% renovables. Este acuerdo permite que las principales experiencias de entretenimiento del parque funcionen con soluciones energéticas basadas en la innovación y que refuerza el compromiso de ambas compañías en la descarbonización de su actividad.

Entre estas experiencias se encuentra el nuevo espectáculo 'DC Super-Villains Stunt Show', estrenado el pasado 1 de julio en Parque Warner Madrid y que cuenta con funciones diarias para los visitantes. Toni Bou fue el padrino de lujo del preshow de presentación ante medios de comunicación e invitados.