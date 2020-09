Toni Bou domina las dos mangas en Pobladura de las Regueras y abre brecha en el Mundial

MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Toni Bou (Repsol Honda) continúa dominando con autoridad el Mundial de TrialGP tras imponerse este domingo en las dos carreras de la segunda prueba del calendario celebradas en la localidad leonesa de Pobladura de las Regueras.

De este modo, el catalán sigue mandando en la clasificación general tras haberse adjudicado tres de las cuatro mangas que ya se han disputado y ya tiene bien encarrilado el que sería su título número 28. De momento, con 75 puntos, aventaja en 10 al también español Adam Raga (TRRS).

Bou no dio opción a sus rivales y pese a no estar todavía recuperado del todo de las molestias físicas, volvió a mostrar su calidad para llevarse las dos mangas con mucha autoridad, sobre todo la del sábado, por un margen de 21 puntos sobre su compatriota Jaime Busto (Vertigo) y de ocho este domingo sobre Adam Raga.

"Hoy ha sido un día muy positivo ya que ha sido muy duro y todos hemos hecho bastantes errores. Ha sido un día difícil no sólo por las molestias en el brazo, sino también porque no me he llegado a sentir bien del todo encima de la moto", apuntó Bou en declaraciones facilitadas por su equipo.

El catalán recalcó que la manga del domingo fue "muy reñida". "Pero hemos luchado para poder conseguir una victoria muy importante de cara al campeonato. Intentaremos llegar en la mejor forma posible para la carrera en Andorra", sentenció.