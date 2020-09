Toni Bou, líder del Mundial de TrialGP tras el GP de Francia

MADRID, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de trial Toni Bou (Repsol Honda) salió del estreno del Mundial de TrialGP en Francia como líder de la competición, después del primer puesto del sábado y el tercero de este domingo en la localidad de Isola 2000.

El vigente campeón y dominador de las 13 últimas temporadas guardó el liderato en la general con un tercer puesto este domingo, donde experimentó dolores de espalda que le provocaron calambres en el brazo derecho. Así completó Bou las tres vueltas por detrás de Adam Raga y Jaime Busto. En la general, Bou es líder con 35 puntos, por delante de Busto (34) y Raga (33).

"Fue un día muy difícil, continuando con las molestias físicas de ayer y el dolor de espalda que me provocó calambres en el brazo derecho. No estuve feliz la mayor parte del día y fue bastante difícil. Creo que el balance del fin de semana es positivo considerando la condición en la que me encontré", dijo Bou en declaraciones facilitadas por su equipo.

"Será un campeonato muy difícil para nosotros porque las pruebas están muy juntas. Aun así, lucharemos por dar lo mejor de nosotros para el próximo", añadió. La próxima parada del Mundial de TrialGP será en Pobladura de las Regueras, España, los días 12 y 13 de septiembre con otra prueba de dos días.