Toni Bou logra el récord Guinness al saltar 53 bidones con la rueda trasera en Piera

Toni Bou celebra su récord Guinness en la rotonda Toni Bou de Piera (Barcelona), el 3 de junio de 2026. - JAVIER BORREGO / AFP7 / EUROPA PRESS

"Estoy súper contento de haber hecho este récord con Repsol y en un lugar tan especial para mí. Ha sido un día increíble"

PIERA (BARCELONA), 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de trial Toni Bou (Repsol Honda HRC), 39 veces campeón del mundo entre las modalidades 'indoor' y 'outdoor', logró este miércoles en su localidad natal de Piera (Barcelona) su tercer récord Guinness al completar 53 saltos consecutivos sobre bidones únicamente con la rueda trasera de su Honda.

El catalán, considerado el mejor piloto de trial de todos los tiempos, superó ampliamente el mínimo exigido de 36 bidones para homologar el récord, denominado oficialmente 'Most Consecutive Barrels Jumped on a Motorcycle (rear wheel only)', en un reto celebrado en la rotonda que lleva su nombre y donde se encuentra una estatua dedicada a su figura.

Bou dispuso de cuatro intentos para superar el desafío, consistente en enlazar saltos sobre un circuito circular formado por 48 bidones de combustible renovable de Repsol separados entre sí por 1,35 metros.

El piloto de Piera firmó una primera tentativa sobresaliente de 52 bidones, antes de registrar 40 en el segundo intento. En el tercero elevó todavía más el listón al alcanzar 53 saltos consecutivos, mientras que cerró la exhibición con un último recorrido de 39 bidones, ya cansado y sabiendo que tenía el récord en su poder.

"Tenía un poco más de nervios de los que esperaba porque quería conseguirlo aquí, en Piera, mi pueblo. Estoy súper contento de haber hecho este récord con Repsol y en un lugar tan especial para mí. Ha sido un día increíble", señaló Bou tras recibir el diploma acreditativo de Guinness World Records.

El piloto reconoció que el primer intento fue el mejor de todos por las condiciones del suelo y agradeció el apoyo recibido por vecinos, aficionados que le vitorearon y animaron en todo momento, patrocinadores y representantes institucionales presentes en el acto.

Además, lanzó una advertencia sobre futuros desafíos. "¿Cuánto tardaré en intentar otro récord? Seguro que dentro de un tiempo tendremos que dar dos vueltas", bromeó.

El reto estuvo supervisado por una jueza oficial de Guinness World Records, que certificó la validez de la marca conseguida por el piloto catalán. "Su carrera es única en el mundo del deporte. Lo que ha conseguido es increíble. Quizás solo él puede seguir retándose a sí mismo dentro del trial", aseguró a Europa Press la jueza oficial de Guinness World Records Anouk de Timary.

La representante de la organización destacó además que Bou ya posee otros hitos reconocidos por Guinness, como sus récords de salto vertical y su condición de piloto con más títulos mundiales de trial, actualmente 39. "Solo puede competir contra sí mismo y contra sus propias actuaciones del pasado", resumió a este medio.

Con este nuevo registro, Bou añade un tercer récord Guinness a un palmarés incomparable. El piloto de Repsol Honda ya había establecido en 2014 el récord de salto vertical con rampa en moto de trial al alcanzar los 3,24 metros en el Trial Indoor de Palau-solità i Plegamans (Barcelona), una marca que mejoró en 2017 hasta los 3,28 metros. Ese mismo año también fijó el récord de altura en parado con un salto de 2,05 metros.

La nueva plusmarca llega además en plena temporada deportiva para Bou, que este año conquistó su vigésimo título mundial de X-Trial (indoor) y aspira ahora a lograr el cuadragésimo campeonato del mundo de su carrera en el TrialGP (mundial al aire libre) que acaba de comenzar y que, tras una prueba, ya lidera.