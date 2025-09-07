Toni Bou: "Nunca pensé que ser un veterano me aportaría tanto"

MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Toni Bou (Repsol Honda HRC), flamante campeón del mundo de TrialGP por 38ª vez (19ª vez al aire libre), ha admitido que "nunca" pensó que "ser un veterano" le "aportaría tanto" durante un certamen donde "la clave para esta temporada ha sido la regularidad".

"Evidentemente, ser un veterano de la categoría me ayuda mucho. Nunca pensé que me aportaría tanto. Hay partes negativas, pero también hay muchas positivas. Intento tirar de esa experiencia para poder sacar las carreras hacia delante e intentar controlar todo lo que se pueda. Cuando luchas por un campeonato, cuantas más cosas controles, siempre suma", declaró Bou a los medios oficiales de Repsol.

"Yo diría que la clave para esta temporada ha sido la regularidad. Con el nuevo reglamento hay muchos puntos en juego cada fin de semana, así que creo que estar siempre en el podio y evidentemente conseguir tantas victorias ha sido importante. Las sensaciones con la moto y el trabajo del equipo Repsol Honda HRC han sido vitales y nos han permitido hacer una gran temporada", explicó el piloto pierense.

"Siempre que hay un cambio de reglamento, hay nervios. Siempre hay que trabajar mucho e intentamos adaptarnos. Durante mi carrera deportiva han cambiado de reglamento muchas veces, así que nos sabemos adaptar. Es una parte muy positiva de mi pilotaje; intento suplir con cabeza aquellos puntos que pueden ir en contra del reglamento. Estoy muy contento de haberlo conseguido una vez más", añadió en su entrevista.

Luego comentó que "volver a Gran Bretaña" había sido "algo especial" para él. "La última vez que estuve aquí, también conseguí un título, así que tenía muy buen recuerdo. Por eso, conseguirlo y hacerlo además con una victoria, es algo especial. Hemos pasado un verano complicado, así que llegar aquí y ganar es muy bonito para nosotros", recalcó Bou.

Como momento clave de la temporada, eligió "la doble victoria de Japón". "Por cómo gané y por cómo me sentí encima de la moto. Fue uno de los mejores fines de semana del año y estuve muy contento de ganar en casa de Honda. Siempre es algo muy especial. Conseguirlo con esas sensaciones y ganado también las Power Section fue algo muy bueno", apuntó.

"Tanto Jaime Busto como mi compañero de equipo, Gabriel Marcelli, han pilotado a un nivel increíble. Sobre todo, Jaime ha sido muy regular todo el campeonato. Gabri ha hecho un final de temporada espectacular, con la victoria de Estados Unidos. No me sorprenden, porque creo que tienen un nivelazo altísimo los dos y son el futuro de este deporte", aseveró.

"Creo que para gestionar la presión, una parte muy importante es la confianza que me da todo lo que he conseguido en mi carrera. Seguir el camino, porque sé qué dirección tengo que tomar para llegar a los títulos. Es una gran ventaja para mí", reconoció el piloto catalán.

"Pero también sé que es muy difícil conseguir esas sensaciones, lograr que todo salga bien y que las cosas estén en esta línea. Es una gran suerte todo lo que he vivido y todos los títulos que he ganado", puntualizó.

"Sin el equipo, sería totalmente imposible llegar a alcanzar todo lo que he conseguido. Sin ellos es imposible, porque me ayudan muchísimo, me lo ponen fácil. Por mucho que gane muchos títulos y haya ganado tantos años, siempre tengo momentos de debilidad, momentos difíciles, y ellos siempre están allí para recordarme quiénes somos, de dónde venimos y cómo hemos conseguido todos los éxitos", aseguró.

"Fujinami para mí es un punto clave, un punto superimportante. Ya lo fue en la parte final de su carrera. Teníamos una relación muy buena y siempre he dicho que tener un jefe de equipo que ha sido Campeón del Mundo es una gran ventaja para nosotros", alabó a Takahisa Fujinami.

"Alguien tan competitivo, que nunca tira la toalla, que siempre está disponible para una llamada, aunque sean las 4 de la mañana... Es una suerte, aparte del vínculo que tiene él con Japón, que es único. Así que el equipo es perfecto", agregó Bou sobre su 'team manager'.

En su horizonte están los 40 títulos. "Siempre he dicho que primero tenía que conseguir el 37, el 38... ahora toca luchar por conseguir un número 39 que seguro que será muy complicado. Pero aquí estamos, para intentarlo. Siempre he dicho que he conseguido mucho más de lo que había soñado en mi carrera y aquí estamos para seguir luchando", concluyó.