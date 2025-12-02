Toni Kroos Academy y Allianz firman una alianza para "crecer en calidad"

Toni Kroos, fundador de la Academia que lleva su nombre, y Veit Stutz, CEO de Allianz España. - OSCAR J. BARROSO / AFP7 / EUROPA PRESS

BOADILLA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Toni Kroos Academy, la escuela de fútbol creada por el exfutbolista alemán en Madrid, y la empresa asegurado Allianz firmaron este martes un acuerdo de colaboración a largo plazo, hasta 2030, para "crecer en calidad" y seguir construyendo un proyecto "grande y especial".

"Elijo muy bien y pienso muy bien las colaboraciones. Es importante contar con Allianz, porque es para mucho tiempo, nunca he buscado un acuerdo corto. Es importante para crecer como academia y defendemos los mismos valores. Y si no trabajas en equipo es imposible tener éxito, es como un equipo de fútbol. Espero que sea una colaboración para mucho tiempo", valoró Kroos en el evento celebrado en el Club Las Encinas de Boadilla.

El excentrocampista resaltó su figura dentro del proyecto, a la que va "todos los días" y no solo pone "el nombre". "Entreno a dos equipos, quiero transmitir mi experiencia y conocimiento en fútbol, queremos el desarrollo al máximo de los niños, pero también que sean buenas personas. Hay que ser un ejemplo fuera del campo", expresó.

"Lo más importante es que los niños entiendan que tienen que trabajar e invertir mucho tiempo si quieren ser futbolistas. Mi padre me obligaba a trabajar mucho, pero gracias a él, también, he conseguido lo que he conseguido. Sin trabajo, y si no trabajas bien, es imposible tener grandes éxitos", reiteró.

Toni Kroos Academy lleva funcionando "un año y cuatro meses" y ya tiene "algunos equipo algunas categorías compitiendo con canteras". "Es muy bueno para llevar ese tiempo", aplaudió. "La idea para el futuro es crecer, no en cantidad, sino en calidad. El que está todos los días aquí lo puede ver, los niños quieren coger toda la información y quieren demostrar qué son capaces de hacer. Así es más fácil que mejoren", señaló.

"Buscamos transmitir mentalidad competitiva, pero lo bueno de los niños es que pierdes un partido y yo pienso por qué, qué hay que cambiar, pero a ellos les da igual el resultado y eso está bien, los niños se lo tienen que pasar bien, no quiero que estén tristes dos días", reivindicó.

Y también reflexionó sobre el papel de los padres en el fútbol formativo. "Lo más importante es que los que dan consejos sean los entrenadores. Entiendo a los padres, yo también lo soy, te emocionas. Además, en España, siempre digo que los padres se emocionan con dos cosas: los niños y el fútbol, y si los niños juegan a fútbol, ya es lo peor", dijo.

"En la academia intentamos que los apoyen y los motiven, pero la parte deportiva la maneja el entrenador. Es lo más sano para los niños. A veces les meten mucha presión a una edad muy temprana, cuando no hace falta. Deben jugar sin presión y sin miedo a fallar. Lo que pasa fuera a veces no es lo ideal, aquí lo intentamos manejar de la mejor manera", agregó.

Por su parte, Veit Stutz, CEO de Allianz España, celebró una alianza con Toni Kroos Academy "a largo plazo y que comparta los mismos objetivos, para construir algo grande que sea especial". "Trabajar juntos para ser los mejores, Toni también quiere ser referencia en España", destacó.

"Compartimos la pasión por lo que queremos construir, y la combinación de la excelencia con los valores, ser los mejores, pero conseguirlo de la forma adecuada", comentó desde Allianz, que patrocina, además, a 48 clubes en toda España para "apoyar el viaje de los jóvenes".