Toni Nadal formará parte del grupo de trabajo del canadiense Auger-Aliassime

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Toni Nadal, tío y extrenador de Rafa Nadal, volverá a ejercer funciones de técnico después de confirmarse este jueves que formará parte del grupo de trabajo del tenista canadiense Felix Auger-Aliassime, actual número 22 del ranking de la ATP.

"Estamos trabajando con Toni Nadal desde Montecarlo. Tuvimos la oportunidad de trabajar con él y con Fred (Fontang), así como con el resto del equipo en Mallorca el pasado mes de diciembre, pero oficialmente, empezaremos nuestra colaboración aquí. Hasta ahora, ha ido muy bien", señaló Auger-Aliassime en una conversación telemática junto a su entrenador Frederic Fontang y el propio Toni Nadal, y recogida por la web de la ATP.

El norteamericano apuntó que consultó con su técnico y su entorno la posibilidad de "estar al lado de alguien que hubiese estado al más alto nivel" en el mundo del tenis, y que hablaron con Toni Nadal, al que fueron a conocer a Manacor a la Academia.

"Toni estará en los 'Grand Slam' y otros torneos importantes del calendario. Me aporta consejos y experiencia, pero trabajo día a día para ser mejor jugador. No es que haya una herramienta secreta o una única receta que con chasquear los dedos funcione. Estamos empezando a trabajar juntos y construyendo algo sólido que me convierta en un mejor jugador, en general. Eso es lo que quiero hacer para alcanzar el nivel más alto del tenis", subrayó.

Auger-Aliassime remarcó que "desde el primer entrenamiento el trabajo fue genial". "Lo primero es el respeto, la honestidad y la verdad, que para mí son valores muy importantes que Toni pone sobre la mesa, cosas simples, pero que no siempre son fáciles de llevar a cabo y son importantes. Luego están la consistencia y precisión en el trabajo, y la intensidad que voy a poner. Si puedo repetir eso a un alto nivel creo que pueden ocurrir cosas buenas", añadió.

Por su parte, Toni Nadal confesó que el tenista le había dejado "una muy grata impresión" cuando habían tenido la oportunidad de charlar y que también Rafa Nadal le había hablado "muy bien de él". "Cuando me propusieron la posibilidad de trabajar juntos, le dije que viniera a la Academia diez días para que nos conociéramos para ver si lo que yo podía decirle le servía o no", indicó.

"Sigo siendo el director de la Rafa Nadal Academy by Movistar, he trabajado con mi sobrino y no me planteaba estar con otro jugador, pero tener la posibilidad de colaborar con un jugador que tiene máximas aspiraciones es un reto que a mí, particularmente, me satisface", recalcó, dejando claro que no podía trabajar "con una persona que no fuera respetuosa ni tuviera unos valores". "He tenido la suerte de trabajar toda mi vida con un chico siempre ha sido respetuoso y ha dado una buena imagen, aspiraba a lo mismo", recordó.

Además, tiene claro que el canadiense "teóricamente tiene que estar dentro de los mejores del mundo en los próximos años". "Cuando le vi jugar por primera vez comentamos con Rafael que iba a ser muy bueno y creo que él debe tener esta aspiración. Ahora tiene que trabajar para confirmarlo y para serlo", advirtió.

"Tengo un afecto especial con mi sobrino. Si tiene que perder con alguien, que sea con Felix. No dejo de ser su tío, tengo muchos años de vinculación con él y el día que jueguen, evidentemente, no estaría en el 'box' de ninguno de los dos por respeto a ambos. Tengo un gran interés en que Felix lo haga lo mejor posible y ojalá en el futuro sea el número uno del mundo", sentenció.