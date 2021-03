Toquero y Aganzo pugnarán por la presidencia de AFE

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El exjugador del Athletic Club, Alavés y, entre otros, Zaragoza Gaizka Toquero ha presentado este viernes su candidatura a la presidencia de AFE, cuyas elecciones se celebrarán el próximo 9 de abril, según anunció en un comunicado.

Gaizka Toquero cuenta con el apoyo de exjugadores que integran el grupo de #AFEUnidos y de otros futbolistas y exfutbolistas como Armindo Rubin, Vicente Iborra (Villarreal), Javier Ros (Zaragoza), Ivana Andrés (Real Madrid), Manuel García (Alavés), Garazi Murua (Athletic), Jesule Barbadilla, Alejandro Blanco (Valencia CF), Vicente Engonga, Tito Blanco, Marta García 'Costa', Fernando Cabero, Dani Mallo, Eduardo Rodríguez 'Dudi', César Soriano (Lleida) y Jorge Luque.

El exdelantero, que colgó las botas hace apenas 18 meses, ha decidido dar un paso al frente y encabezar una candidatura que presentará la próxima semana, pero que ya ha avanzado que apostará por la "transparencia", la "autonomía" y los "principios".

"Me presento a favor de los futbolistas, para ayudarles. Desde que me retiré he trabajado para ayudar a un grupo de futbolistas, y desde AFE puedo trabajar para ayudar a miles. Y lo hago desde el convencimiento y los valores que siempre me han acompañado tanto en mi carrera profesional como personal", comentó.

Este viernes finaliza el plazo de presentación de candidaturas a la presidencia. Las elecciones se celebrarán el 9 de abril en la sede de AFE en Madrid, aunque los afiliados y afiliadas pueden ejercer su derecho al voto por correo.

David Aganzo, exjugador del Real Madrid, Espanyol, Levante, Alavés y, entre otros clubs, Hércules, se presentará a la reelección, según informa Onda Cero. Aganzo fue elegido presidente de AFE el 20 de noviembre 2017 en sustitución de Luis Rubiales, actual presidente de la RFEF, tras un congreso extraordinario del sindicato en el que logró el respaldo del 98,58% de los votos de los afiliados.