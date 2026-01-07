Tosha Schareina: "La misión era abrir desde el comienzo hasta el final, y lo hicimos"

SCHAREINA Tosha (esp), Monster Energy Honda HRC, Honda, Rally GP, FIM W2RC, portrait during the Stage 2 of the Dakar 2026, on January 5, 2026 between Yanbu and Al-Ula, Saudi Arabia - Photo Julien Delfosse / DPPI - JULIEN DELFOSSE / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

MADRID, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Tosha Schareina (Honda) expresó este miércoles que "la misión" en la cuarta etapa del Rally Dakar "era abrir desde el comienzo hasta el final" y lo consiguió, ganador de la jornada y líder de la clasificación general en motos.

"No fue fácil. La misión de hoy era abrir desde el comienzo hasta el final, y lo hicimos. En el kilómetro 200, Ricky (Brabec) me atrapó, y estuvimos caminando juntos los últimos 200 kilómetros", relató el valenciano en declaraciones compartidas por el Dakar en sus redes sociales.

Schareina también confesó que la etapa "no fue fácil" a nivel de navegación. "Pero finalmente estamos aquí. Ahora estamos en la etapa de maratón, intentaremos descansar bien y dormir bien", agregó el español, líder actual de la clasificación general, que este jueves afronta la segunda parte de la maratón en Arabia Saudí.