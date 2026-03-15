Un total de 38.257 socios han votado en las elecciones del Barça, un 33,41% del censo a las 16.30 horas

Josep Cubells, FC Barcelona executive, attends his press conference during during the announcement of candidates for the FC Barcelona elections at Auditori 1899 on March 05, 2026 in Barcelona, Spain. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de 38.257 socios y socias del FC Barcelona ya han ejercido su derecho a voto hasta las 16.30 horas de este domingo en las elecciones a la presidencia del club blaugrana, lo que supone un 33,41% de participación del censo electoral, según informó el secretario de la Junta Directiva de la entidad, Josep Cubells.

Cubells compareció ante los medios a las 17.10 horas, al descanso del partido entre Barça y Sevilla en el feudo 'culer', para ofrecer la nueva actualización de participación de una jornada electoral en la que los socios están llamados a elegir al nuevo presidente del club entre los candidatos Joan Laporta y Víctor Font.

"La jornada está discurriendo con la máxima normalidad", señaló el dirigente azulgrana. Por sedes, la mayor parte de los 38.257 votos se han emitido en Barcelona, con 34.115 papeletas depositadas hasta las 16.30 horas, mientras que en Girona han votado 1.799 socios, en Tarragona 1.326, en Lleida 563 y en Andorra 454.

No es fácil comparar las cifras respecto a los comicios anteriores, en parte porque hasta esta domingo se daban datos cada hora en punto y esta vez el club ha dado cifras a y media, pero en 2021 a las 16.00 horas había votado el 41,77 por ciento del censo --contando ya el voto por correo previo-- y, en 2015, a esa misma hora, el 29,10 por ciento, por lo que la participación sigue siendo buena.

Previamente, hasta las 13.00 horas, un total de 21.978 socios y socias habían ejercido su derecho a voto, lo que suponía un 19,19% del censo electoral. A esa misma hora, por sedes, habían votado 18.850 socios en Barcelona, 1.405 en Girona, 1.032 en Tarragona, 415 en Lleida y 276 en Andorra.

En los comicios de 2021, a las 13.00 horas habían votado 37.350 socios, un 34,03 por ciento, aunque esas cifras incluían ya el voto previo por correo. En 2015, a esa misma hora había votado el 20,22 por ciento del censo (22.166 votos), cifras muy parejas a las registradas este domingo.

La jornada electoral había arrancado con normalidad desde primera hora. De hecho, hasta las 11.00 horas ya habían votado 7.240 socios, lo que suponía un 6,32% de participación.

Las urnas permanecerán abiertas durante toda la jornada electoral hasta las 21.00 horas, momento en el que se cerrará la votación y dará comienzo el escrutinio para conocer al nuevo presidente del FC Barcelona.