Toto Wolff: "La opción de Vettel es para pensarla"

MÚNICH (ALEMANIA) (DPA/EP)

El responsable de Mercedes, Toto Wolff, reconoció que la opción de incorporar a Sebastian Vettel la próxima temporada no se puede descartar con un "simple no", por su personalidad, calidad y sus cuatro títulos de campeón del mundo de Fórmula 1.

"Sebastian tiene una gran personalidad, es un cuatro veces campeón del mundo, un gran piloto y un candidato a ser piloto de Mercedes, pero en primer lugar miramos a nuestros pilotos", dijo este miércoles en una conferencia con medios.

Wolff apuntó así que de momento el alemán, que dejará Ferrari a final de temporada, no es la prioridad. "Creo que le debemos a un cuatro veces campeón del mundo no dar un simple 'no'. La opción es para pensarla", afirmó, antes de mirar a su equipo.

El jefe de Mercedes no se puso un plazo para anunciar si Lewis Hamilton y Valtteri Bottas seguirán siendo los pilotos de las 'Flechas Plateadas' en 2021. "Nuestra prioridad son nuestro pilotos y también miramos a George Russell para tomar esta decisión durante el verano", añadió.