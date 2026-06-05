El Tottenham anuncia el fichaje de Andy Robertson

Archivo - March 31, 2026, Liverpool, Merseyside, United Kingdom: 31st March 2026; Hill Dickinson Stadium, Liverpool, Friendly International Football, Ivory Coast versus Scotland; Andrew Robertson of Scotland applauds the supporters at full time - Europa Press/Contacto/David Blunsden - Archivo

MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Tottenham Hotspur ha anunciado este viernes el fichaje del lateral izquierdo escocés Andrew Robertson, de 32 años y que se incorporará a su nuevo equipo el 1 de julio en cuanto expire su contrato con el Liverpool FC, tras haber concluido nueve campañas de éxitos como jugador 'red'.

El director deportivo de los 'spurs', Johan Lange, dio la bienvenida a Andy Robertson, a quien describió como "uno de los mejores laterales izquierdo de todos los tiempos en la Premier League". "Mejorará nuestra plantilla", apostilló. "Además, su calidad, carácter y liderazgo han quedado patentes a lo largo de una carrera en la que ha competido regularmente por importantes galardones, y los ha ganado", afirmó Lange.

"La profesionalidad y el compromiso de Andy serán de un valor incalculable para el desarrollo de nuestra plantilla, y comparte nuestra ambición y determinación de devolver el éxito al club", dijo el director deportivo del Tottenham. "Estamos muy ilusionados con la nueva etapa de Andy con nosotros y esperamos tenerlo aquí después del Mundial", zanjó.

Luego el entrenador Roberto De Zerbi también valoró esta contratación para unos 'spurs' que en la recién acabada Premier League esquivaron el descenso en la última jornada del campeonato. "Lo admiro desde hace años y aportará a nuestro equipo cualidades técnicas excepcionales, experiencia, liderazgo y mentalidad", opinó al respecto de Robertson.

"Es un ganador contrastado al más alto nivel durante mucho tiempo y es alguien que puede ser un jugador importante para nosotros, tanto dentro como fuera del terreno de juego", subrayó el técnico italiano. "Estoy deseando empezar a trabajar con él y ver el impacto positivo que tendrá en todos los que le rodean", concluyó De Zerbi en su análisis.