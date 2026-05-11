El Tottenham se deja dos puntos ante el Leeds en la pelea por la permanencia

11 May 2026, United Kingdom, London: Tottenham Hotspur's Joao Palhinha reacts to a missed chance during the English Premier League soccer match between Tottenham Hotspur and Leeds United at Tottenham Hotspur Stadium. Photo: John Walton/PA Wire/dpa - John Walton/PA Wire/dpa

MADRID, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El Tottenham Hotspur se ha dejado dos puntos este lunes ante el Leeds United (1-1) en el último partido de la trigésima sexta jornada de la Premier League, un empate que, aún así, le permite distanciarse de la zona de descenso.

En el Tottenham Hotspur Stadium de Londres, los de Roberto de Zerbi consiguieron adelantarse con un tanto de Mathys Tel en el minuto 50, pero un penalti provocado por el propio Tel por un golpe en la cara de Ampadu tras una chilena en el área permitió a Dominic Calvert-Lewin igualar la contienda en el 74.

De esta manera, los Spurs suman 38 puntos, dos más que el West Ham (36), que marca la zona de peligro. El Leeds, que enlaza siete jornadas puntuando, está prácticamente salvado con 44 unidades.