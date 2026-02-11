El Tottenham destituye a Thomas Frank

Archivo - 28 December 2025, United Kingdom, London: Tottenham Hotspur manager Thomas Frank walks on the pitch ahead of the English Premier League soccer match between Crystal Palace and Tottenham Hotspur at Selhurst Park. Photo: Jordan Pettitt/PA Wire/dpa - Jordan Pettitt/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Tottenham Hotspur anunció este miércoles la destitución del danés Thomas Frank como entrenador del primer equipo inglés, al que llegó el pasado verano, tras los resultados cosechados y el rendimiento en la Premier League donde marcha a cinco puntos del descenso.

"El club ha tomado la decisión de realizar un cambio en el puesto de entrenador y Thomas Frank se marchará hoy miércoles", informó la entidad de Londres a través de un comunicado publicado en su página web.

La destitución llega tras la derrota de este martes en casa ante el Newcastle (1-2) que deja a los 'Spurs' al borde del descenso encadenando ocho partidos sin ganar. A pesar de la pésima imagen en la competición doméstica, en Liga de Campeones finalizaron la liguilla en cuarta posición asegurándose la presencia en los octavos de final del torneo.

"Durante su trayectoria en el club, Thomas se ha comportado con un compromiso inquebrantable, dándolo todo para impulsar el club. Le agradecemos su contribución y le deseamos mucho éxito en el futuro" concluyó la nota de prensa.