El Tottenham, "indignado" por los insultos racistas contra Tel en redes sociales tras la Supercopa de Europa

MADRID, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Tottenham se mostró "indignado" por los insultos racistas contra su delantero Mathys Tel en redes sociales tras su fallo en la tanda de penaltis con la que se decidió la final de la Supercopa de Europa a favor del Paris Saint-Germain, calificando de "cobardes" a aquellos que se dirigieron hacia el jugador con "aborrecibles opiniones".

"Estamos indignados por los insultos racistas que Mathys Tel ha recibido en las redes sociales tras la derrota de anoche en la Supercopa de la UEFA", escribió el conjunto londinense en su perfil de 'X' de redes sociales.

El delantero de los 'Spurs' falló uno de los penaltis de la tanda en la que se decidió la Supercopa de Europa ante el PSG, después del 2-2 con el que se llegó al final de los 90 minutos del encuentro. Tras su error, el Tottenham condenó los insultos recibidos por el atacante en redes sociales.

"Mathys demostró valentía y coraje al dar un paso al frente y lanzar un penalti, sin embargo, aquellos que insultan no son más que cobardes, escondiéndose detrás de nombres de usuario y perfiles anónimos para soltar sus aborrecibles opiniones", denunció el club.

Ahora, el Tottenham trabajará con las autoridades y las plataformas de redes sociales para "tomar las medidas más enérgicas posibles contra cualquier individuo" que puedan identificar. "Estamos contigo, Mathys", cerró su comunicado la entidad londinense.