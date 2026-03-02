El Tottenham, multado con 30.000 euros por el "comportamiento discriminatorio" de sus aficionados ante el Eintracht

Archivo - 28 January 2026, Hesse, Frankfurt/Main: Tottenham Hotspur's Xavi Simons (R) celebrates scoring his side's first goal with teammates during the UEFA Champions League soccer match between Eintracht Frankfurt and Tottenham Hotspur at Deutsche Bank - Uwe Anspach/dpa - Archivo

LONDRES, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Tottenham fue multado este lunes con 30.000 euros por la UEFA por "el comportamiento racista o discriminatorio" de sus aficionados durante la última jornada de la fase de liga de la Champions ante el Eintracht Frankfurt.

Así, el Órgano de Control, Ética y Disciplina de la UEFA decidió multar al Tottenham con 30.000 euros y prohibirle vender entradas a su afición para el próximo partido de competición UEFA como visitante --sería ante el Atlético de Madrid el próximo 10 de marzo en la ida de octavos--, por "el comportamiento racista y/o discriminatorio de su afición", aunque esta prohibición "queda suspendida por un periodo de prueba de un año, a partir de la fecha de la presente decisión".

Además, los 'Spurs' recibieron otra multa de 2.250 euros por el "lanzamiento de objetos" por parte de los aficionados durante el partido del 28 de enero frente al conjunto alemán, que terminó con un 0-2 a favor del club inglés, que desde entonces enlaza un empate y cuatro derrotas seguidos.

"El club ha sido informado de las sanciones que nos ha impuesto la UEFA tras la conducta absolutamente aberrante de un pequeño número de personas en nuestro reciente partido de visitante de la Liga de Campeones en Fráncfort", escribió el club en sus redes sociales.

El Tottenham aseguró que cooperó "plenamente con la investigación de la UEFA, así como con la policía alemana esa noche y, posteriormente, con la Policía Metropolitana". "Confirmamos que los tres individuos que fueron descubiertos haciendo saludos nazis hacia los aficionados del Eintracht han sido identificados y han recibido prohibiciones indefinidas", informó la entidad.

"El club se opone firmemente a toda forma de discriminación y, por lo tanto, ha tomado las medidas más enérgicas posibles. El comportamiento repugnante de una minoría de supuestos aficionados esa noche no refleja en absoluto los valores de nuestro club ni de su afición", concluyó el comunicado.