El Tottenham no levanta cabeza antes de visitar al Atlético

El Tottenham Hotspur ha perdido este jueves por 1-3 frente al Crystal Palace en la jornada 29 de la Premier League, una competición donde los 'spurs' continúan sin levantar cabeza porque se asoman de cerca a la zona de descenso y además no ganan desde el pasado 28 de diciembre.

En su estadio, esta vez el Tottenham se salvó de ir a remolque en el marcador cuando se anuló un gol de Ismaïla Sarr por fuera de juego. Para colmo del Palace, Dominic Solanke adelantó al conjunto local en el 34' rematando a bocajarro y con la zurda una asistencia de Archie Gray.

Sin embargo, poco después cometió Micky van de Ven un penalti sobre Sarr y fue expulsado. El propio Sarr transformó con su pie diestro esa pena máxima y la remontada visitante se consumó justo antes de llegar al descanso, con el 1-2 de Jorgen Strand Larsen en un derechazo raso y con el 1-3 de Sarr de forma sutil tras una mala salida del portero rival.

Algunos aficionados 'spurs' se marcharon al descanso y se perdieron poco, pues Solanke tuvo una buena ocasión en el 68' y no hubo nada más destacable. Esta derrota, a escasos días de jugar contra el Atlético de Madrid en octavos de final de la Champions League, dejó al Tottenham con 29 puntos en la Premier; por su parte, el Palace alcanzó los 38 puntos.