El Tottenham sale del descenso y el United tumba al Liverpool

Aston Villa - Tottenham - Nigel French/PA Wire/dpa

Ferguson fue ingresado por precaución en un hospital antes del clásico inglés

Carrick: "Espero que cuando se entere del resultado le dé un buen impulso"

MADRID, 3 May. (EUROPA PRESS) -

El Tottenham venció (1-2) al Aston Villa y salió de la zona de descenso en la jornada 35 de la Premier, mientras que en el Clásico de Inglaterra, el Manchester United venció (3-2) al Liverpool, dentro de una zona Champions a la que no renuncia el Bournemouth del técnico español Andoni Iraola.

Los 'Spurs' aprovecharon la derrota el día anterior del West Ham para sumar 37 puntos por los 36 de su vecino londinense. Los de Roberto De Zerbi no fallaron en un choque vital pero muy exigente a priori en el siempre complicado Villa Park.

Los de Unai Emery, obligados a remontar un 0-1 al Forest el jueves para alcanzar la final de la Liga Europa, no estuvieron tan finos como de costumbre y Conor Gallagher y Richarlison pusieron el 0-2 a los veinte minutos de encuentro. No hubo reacción de una mala versión del Villa, con margen eso sí en el 'Top 5', hasta el descuento, con el 1-2 de Emiliano Buendia.

Por otro lado, el domingo se vivió el clásico en Old Trafford entre 'red devils' y 'reds', con la noticia antes del encuentro del ingreso hospitalario de Sir Alex Ferguson, por precaución tras sentirse indispuesto. El United disfrutó en el primer tiempo con los goles de Matheus Cunha y Benjamin Sesko, pero el Liverpool fue capaz de empatar en diez minutos del segundo.

Kobbie Mainoo fue quien firmó el triunfo para un United que se consolida como tercero de la Premier, mientras los de Arne Slot tienen aún que confirmar la zona Champions. El técnico local, Michael Carrick, que ganó cinco ligas y la Liga de Campeones, entre otros muchos trofeos, bajo la dirección de Ferguson, deseó una pronta recuperación al escocés. "Espero que cuando se entere del resultado le dé un buen impulso", afirmó.

Además, el Bournemouth de Andoni Iraola, a seis puntos de Aston Villa y Liverpool, aún pelea por una histórica temporada de adiós al técnico español, después de golear (3-0) al Crystal Palace.