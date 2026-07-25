El Tour acorta 44 kilómetros su etapa final de este domingo por los graves incendios que afectan a Francia

Archivo - 24 July 2022, France, Paris: Cyclists compete in the Twenty first stage of the 109th edition of the Tour de France cycling race, 116 km from Paris la Defense Arena to Paris Champs-Elysees. Photo: David Stockman/BELGA/dpa - David Stockman/BELGA/dpa - Archivo

MADRID, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los organizadores del Tour de Francia 2026 han anunciado este sábado un recorte de 44 kilómetros para la 21ª y última etapa, prevista para este domingo entre Thoiry y los Campos Elíseos en París, como parte de la reasignación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado a causa de los graves incendios que están afectando al país.

"Numerosos incendios están afectando actualmente a Francia, y en particular al departamento de Gironde. Los servicios de emergencia se encuentran plenamente movilizados para combatir las llamas, y los cuerpos y fuerzas de seguridad están trabajando a fondo para proteger a la población de las zonas afectadas", indicó la organización del Tour.

"En este contexto, el Ministro del Interior ha decidido reasignar parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado francés inicialmente movilizadas para garantizar la seguridad de la etapa final del Tour de Francia, con el fin de reforzar los recursos desplegados en las zonas afectadas por los incendios", añadió el comunicado oficial.

La misma nota explicó que, "en un gesto de solidaridad con las zonas y poblaciones afectadas", se había decidido "adaptar el recorrido de la etapa final" que coronará al ciclista esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) como campeón por quinta vez en su trayectoria profesional.

"El recorrido de la 21ª etapa se reduce a 89 km en lugar de los 133 km previstos inicialmente. La caravana partirá de Thoiry a las 13.20 para dirigirse directamente al circuito final en París. La presentación de equipos y corredores tendrá lugar a las 15.40 en Thoiry. Tras la presentación, el pelotón se trasladará en autobús directamente al circuito final de los Campos Elíseos", aclararon los organizadores.

"La carrera empezará desde la línea de meta original de los Campos Elíseos a las 17.50. Los ciclistas completarán dos vueltas adicionales a los Campos Elíseos antes de afrontar el circuito de Montmartre. La llegada está prevista a las 19.45", agregó el mismo texto de prensa.

Además, el Prefecto de Policía y la dirección del Tour expresaron "su admiración por la dedicación de todos los implicados en la lucha contra los incendios y expresan su plena solidaridad con las localidades afectadas". Asimismo, finalmente agradecieron "a los ciclistas, equipos, autoridades locales, patrocinadores y al público su comprensión ante estas medidas excepcionales necesarias debido a la situación".