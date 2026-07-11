El Tour recorta la novena etapa por la ola de calor en Corrèze

Tour de Francia - Pool Luca Bettini/Belga/dpa

MADRID 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Tour de Francia anunció este domingo cambios en la novena etapa del domingo debido a la ola de calor que azota el centro del pías galo, en el departamento de Corrèze.

"Météo-France ha colocado el departamento de Corrèze en alerta roja por canícula debido a un episodio de calor de una intensidad excepcional. En este contexto, se ha decidido adaptar el recorrido de la 9.ª etapa del Tour de France, que conecta Malemort con Ussel", dice el Tour.

"Esta decisión es necesaria debido a las condiciones meteorológicas excepcionales. Su objetivo es permitir el desarrollo de la prueba en condiciones compatibles con el nivel de alerta roja por canícula", añade.

La organización decidió recortar la novena etapa a 155,5 kilómetros, frente a los 185,5 inicialmente previstos. Además, el recorrido cambia para tomar la D921 antes de retomar el recorrido previsto en el municipio de Lanteuil, a 147,8 km de la llegada a Ussel.