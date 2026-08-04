El Trabzonspor anuncia "negociaciones" para el fichaje de Mohamed Salah

FILED - 07 July 2026, US, Atlanta: FILE PHOTO - Egypt's Mohamed Salah arrives at the stadium ahead of the 2026 FIFA World Cup Round of 16 match between Argentina and Egypt at Atlanta Stadium. Photo: Tom Weller/dpa - PLEASE NOTE: In accordance with FIFA re - Tom Weller/dpa

MADRID, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delantero egipcio Mohamed Salah viaja a Turquía este miércoles para continuar con las "negociaciones" con el Trabzonspor de la Superliga turca, por el que espera completar su fichaje tras abandonar el Liverpool FC.

"El futbolista profesional Mohamed Salah, con quien hemos iniciado negociaciones para su traspaso, estará en la terminal de aviación general del aeropuerto Atatürk de Estambul el miércoles 5 de agosto a las 12.00 horas", señaló el club en un comunicado.

Según la entidad otomana, está previsto que el futbolista llegue a Trabzon esa misma noche. "Los detalles relativos a la ceremonia de bienvenida en Trabzon, incluyendo la hora y otros detalles específicos, se comunicarán al público más tarde a través de los canales de comunicación oficiales de nuestro club", añadió.

El pasado mes de marzo, Salah anunciaba que dejaría el Liverpool al final de la temporada 2025-26, poniendo fin a nueve años como 'red'. En ese tiempo en Merseyside, aportó 257 goles y 120 asistencias en 442 partidos, convirtiéndose en el tercer máximo anotador histórico del equipo por detrás solo de Ian Rush y Roger Hunt.

El egipcio, también máximo goleador 'red' de todos los tiempos en la Premier League, se despidió del club con dos títulos de liga, una Liga de Campeones, un Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa, una FA Cup y un par de Carabao Cups.