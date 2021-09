Tregua en el retorno del '10'

El Barça ha espantado sus fantasmas con una estimulante victoria ante el Levante el día del regreso de Ansu Fati tras diez meses de baja

MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona ha reaccionado este domingo con una sólida victoria ante el Levante UD (3-0) en la séptima jornada de LaLiga Santander, un encuentro en el Memphis Depay y Luuk de Jong abrieron pronto la lata para espantar los fantasmas y acabar con una racha de tres partidos sin ganar de los de Ronald Koeman, todo en el regreso a los terrenos de juego de un Ansu Fati que cerró la goleada.

Con el técnico neerlandés viendo el partido desde la grada por su expulsión en el Nuevo Mirandilla, el conjunto azulgrana ha conseguido aplacar los ánimos de la afición en un partido cómodo y en el que ha aparcado el conformismo en el que vivía instaurado para firmar una ambiciosa y estimulante victoria.

El tanto de penalti de Memphis a los seis minutos hacía olvidar a los seguidores culés, que ovacionaron a los suyos al descanso, la dolorosa derrota ante el Bayern Múnich y los empates ante Granada y Cádiz, y el gol de Luuk de Jong antes del cuarto de hora parecía el presagio de una goleada blaugrana.

Tras los goles, el gran aplauso de la tarde se lo llevó Ansu Fati, que tras diez meses de baja por su lesión de rodilla volvió a pisar un terreno de juego con diez minutos por delante, y lo hizo, además, vistiendo el '10' heredado de Leo Messi a la espalda. Todavía tuvo tiempo de crear dos acciones de peligro y anotar en la tercera para devolver la esperanza a la parroquia azulgrana.

Habían pasado solo seis minutos desde el pitido inicial cuando Radoja derribó a Memphis dentro del área y el colegiado no dudó en pitar la pena máxima; desde los once metros, el holandés engañó a Aitor Fernández y no falló para hacer ganar confianza al equipo.

De hecho, solo ocho minutos más tarde una jugada de Sergiño Dest por la izquierda acabó con el balón en las botas de Luuk de Jong, que encaró al portero granota para superarle en el mano a mano (min.14).

Piqué, tras un centro peligroso de Memphis, y el propio delantero neerlandés buscaron ampliar la distancia antes del intermedio, pero las buenas sensaciones eran patentes. Gavi y Nico, que debutaba en un once, comandaron al equipo a pesar de su juventud y se llevaron el reconocimiento del Camp Nou.

En la reanudación, los de Koeman no aflojaron y buscaron con insistencia el arco rival, aunque tuvo que entrar Ansu Fati, 322 días después, para completar la goleada. Morales y Cantero avisaron, pero fue el internacional español el que consiguió ver puerta para coronar el regreso soñado tras un duro período de baja por lesión.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: FC BARCELONA, 3 - LEVANTE UD, 0 (2-0, al descanso)

--ALINEACIONES.

FC BARCELONA: Ter Stegen; Mingueza (Araujo, min.81), Piqué, Eric García, Dest (Lenglet, min.89); Busquets, Nico, Gavi (Demir, min.81); Coutinho (Riqui Puig, min.59), Luuk De Jong (Ansu Fati, min.81) y Memphis.

LEVANTE UD: Aitor Fernández; Miramón, Postigo, Mustafi (Róber Pier, min.77), Clerc; De Frutos (Cantero, min.69), Pepelu (Vukcevic, min.69), Radoja (Pablo Martínez, min.55), Melero; Roger Martí y Dani Gómez (Morales, min.55).

--GOLES:

1-0, min.6: Memphis, de penalti.

2-0, min.14: Luuk de Jong.

3-0, min.91: Ansu Fati.

--ÁRBITRO: Díaz de Mera Escuderos (C.Castellano-manchego). Amonestó a Gavi (min.24) por parte del FC Barcelona y a Postigo (min.25), a Pepelu (min.58) y a Clerc (min.86) por parte del Levante.

--ESTADIO: Camp Nou.

--INCIDENCIAS: El club azulgrana homenajeó a algunos de los deportistas culés que consiguieron medalla en los Juegos Olímpicos de Tokio: los franceses Ludovic Fàbregas, Dika Mem, Timothey N'Guessan y Melvyn Richardson (oro en balonmano); los españoles Gonzalo Pérez de Vargas, Raúl Entrerríos, Aleix Gómez y Ángel Fernández (bronce en balonmano); Pedri (plata en fútbol); y la sueca Fridolina Rolfö (plata en fútbol).