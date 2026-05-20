Trejo: "Vamos con la ilusión de esos niños a los que les dan un juguete nuevo"

Oscar Trejo of Rayo Vallecano is thrown in to the air by teammates during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Rayo Vallecano and Villarreal CF at Estadio de Vallecas on May 17, 2026, in Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El capitán del Rayo Vallecano, Óscar Trejo, van a la final de la Conference League del próximo miércoles (21.00) ante el Crystal Palace con "la ilusión de esos niños a los que les dan un juguete nuevo", consciente de que no son "favoritos", y cree que ganarla sería "un aliciente" para que Iñigo Pérez continuase en el banquillo.

"Es un final de temporada soñado. Hace 20 años que estoy en España y es como si fuera un sueño. Pasó volando el tiempo y llegar a una final, el último día, el último partido, aquí en el club, es algo soñado y que lo quiero disfrutar mucho", dijo en el 'Media Day' por la final continental en la ciudad deportiva del club.

Será el último partido de Trejo en el Rayo, y no imaginaba que fuera con un título europeo en juego. "No estamos acostumbrados a ese tipo de partidos, pero vamos con una ilusión como esos nenes que les dan un juguete nuevo, y lo quieren abrir, tocar, disfrutarlo y jugar mucho. Con esa sensación vamos al partido del miércoles y a 'full' para poder conseguir algo histórico", señaló.

"Ves a la gente ilusionada, queríamos conseguir el objetivo de la permanencia para poder disfrutar un poco más de esto, del cariño, porque entre partidos de la Liga y Conference no lo disfrutábamos. Queríamos salvarnos para poder tomar dimensión y ahora lo estamos disfrutando un montón, venimos antes, nos vamos más tarde, comemos aquí. A partir del martes ya va a cambiar la cosa y seguramente los nervios y todo va a pasar", reconoció.

Para Trejo, "el Rayo es amor, humildad y trabajo", y destacó "la adrenalina y, sobre todo, la pasión" de Vallecas en los días de partido. "Nos conocemos demasiado, no solo nosotros, las mujeres, nuestros hijos tienen una gran amistad y eso te hacen las cosas más fáciles. Siempre digo que lo hermoso es venir a trabajar en un lugar que te sientas cómodo y si tienes una amistad ya estás ganando un montón. Eso es lo más importante y lo que hace que el grupo siga consiguiendo cosas lindas", apuntó.

El argentino insistió en que tienen "muchas ganas" del partido del miércoles, porque no son "favoritos". "Este equipo ya ha demostrado grandes gestas en muchos momentos de estos últimos años y ojalá que podamos con esta que seguramente va a ser dura", advirtió un Trejo que restó importancia a ser quien levante la copa si vencen.

Además, elogió al entrenador Iñigo Pérez. "Te puede analizar, decir millones de cosas, pero si el jugador no cree o no confía, no sigue el mensaje. Todo lo que hemos conseguido es porque tiene ese poder de atracción, tiene ese poder de hacer creer a la gente lo buena que es, con trabajo y mucho tiempo. Al final se merece todo lo que está consiguiendo y todavía le queda una carrera enorme que vaya donde vaya o esté donde esté, lo va a seguir demostrando", comentó.

"Que el año que viene pueda jugar este grupo de Europa es un aliciente muy bueno como para que se pueda quedar y obviamente que el club también haga un buen proyecto y siga creciendo y trayendo buenos jugadores como para que también veas esas ganas que tienen de hacer las cosas mejor", dijo sobre el futuro del técnico.

BALLIU: "LA FINAL ES UN PREMIO A ESTE GRUPO"

Mientras que Ivan Balliu, otro de los capitanes del Rayo, cree que esta final europea es "un premio a este grupo". "Es mi sexta temporada aquí y al final todo lo que he vivido ha sido espectacular. Trejo nos deja y llegar a una final y que pueda levantar este título es el cuento perfecto con el final perfecto", relató.

"El lunes estábamos comiendo con Isi (Palazón), Unai (López) y Trejo y se nos ocurrió que si la ganábamos, nos haríamos un tatuaje, a mí se me ocurrió un poco el dibujo y lo hice en una servilleta mal hecho, porque soy lamentable pintando", reveló entre risas.

El lateral albanés reconoció que, aunque "el míster seguro que venderá otro discurso", no pensaba que llegarían "tan lejos". "Al final, nos lo hemos creído, creo que llegamos en un muy buen momento de todo el equipo y creo que cada vez lo vemos más posible, respetando mucho al rival que creo que es un gran equipo", explicó.

"Sería espectacular (convertir Leipzig en Vallecas), la verdad que en Vallecas lo notamos siempre y sí que es verdad que el otro día estuvimos ahí en los días del rayismo y nos dijeron que ellos serían bastantes más que nosotros, pero estoy seguro que los nuestros gritarán más y se escuchará más igual que cuando vamos a otros estadios", dijo sobre la afición.

Sobre el rival, Balliu dijo que lo vieron "comiendo en el hotel en Valencia, antes del partido contra el City". "Vimos unos animales, la verdad que superfísicos, superrápidos todos. Pero si controlamos bien el partido, nos lo podemos llevar", deseó. "Las claves están en que transiten poco. Al final tienen gente rapidísima, muy física arriba, y yo creo que será un poco tapar eso", agregó.

"Iñigo es muy importante. La cercanía con nosotros es fundamental, el buen ambiente en el vestuario. La verdad que es el capitán de este barco, así que si hemos llegado hasta ahí, muchos méritos son de él", alabó a su entrenador.