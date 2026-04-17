Trial.- El español Toni Bou cierra otro exitoso Mundial de X-Trial en Tarragona

El piloto español Toni Bou en el complejo industrial de Repsol en Tarragona - REPSOL MEDIA

MADRID 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Tarragona cerrará este fin de semana la última prueba del Mundial de X-Trial 2026, con protagonismo como es habitual para el español Toni Bou (Repsol Honda HRC), ya coronado campeón una vez más, la trigesimonovena, y que podrá ser agasajado por este logro por su afición.

Bou, que ya suma un total de 39 entorchados mundiales entre 'indoor' y 'outdoor', llega ya sin deberes por hacer a la ciudad tarraconense, donde su compañero de equipo, el gallego Gabriel Marcelli, peleará por el subcampeonato mundial.

Marcelli ocupa el segundo puesto en la clasificación general, con una ventaja de 10 puntos sobre el tercer clasificado, su compatriota Jaime Busto (Beta), y tiene en su mano cerrar una temporada sobresaliente, con el deseo de intentar hacerlo también con una victoria, la primera en el Mundial de X-Trial.

La cita llega, además, tras una jornada muy especial vivida este viernes por la mañana en el complejo industrial de Repsol en Tarragona, donde Toni Bou y Gabriel Marcelli pudieron visitar las instalaciones y tener una charla con los empleados de la compañía.

Tras esta cita, el foco se trasladará al Mundial de TrialGP, que dará comienzo en Japón el próximo día 15 de mayo, donde Toni Bou buscará ampliar aún más su palmarés con la consecución de su ya simbólico 40º título mundial.