Un tribunal turco dicta ocho órdenes de detención en su investigación sobre apuestas futbolísticas

ESTAMBUL 11 Nov. (dpa/EP) -

Un tribunal de Estambul ha emitido órdenes de detención contra ocho sospechosos relacionados con el reciente escándalo de apuestas en el fútbol turco, según informó este martes la agencia de noticias 'Anadolu'.

Entre ellos se encuentran el presidente del club Eyüpspor, Murat Özkaya, y varios árbitros. Los sospechosos están acusados de abuso de poder y manipulación de la competición, entre otras cosas, mientras que, por el contrario, otras once personas han sido puestas en libertad bajo fianza.

A finales de octubre, la Federación Turca de Fútbol (TFF) reveló acusaciones de que 152 colegiados habían realizado apuestas de forma activa y hasta ahora, la TFF ha suspendido a 149 árbitros y asistentes entre ocho y doce meses. Ahora también se investiga a clubes y jugadores.