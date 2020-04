Trincao: "Jugar con Messi será un orgullo, tengo ganas de aprender de él"

"Soy mentalmente fuerte, bueno en el uno contra uno y mi estilo encaja bien con el del Barça"

BARCELONA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portugués Francisco Trincao, ahora en el SC Braga y futuro jugador del FC Barcelona a partir de este verano, ha manifestado que será un "orgullo" para él vestir la camiseta de su nuevo equipo y poder jugar y aprender de Leo Messi, uno de sus dos referentes junto a su compatriota Cristiano Ronaldo.

"Jugar con Messi será un orgullo, tengo muchas ganas de conocerle, de poder aprender de él y jugar con él, es uno de los mejores jugadores del mundo. Ya hablé con Griezmann, que me mandó un mensaje de 'vamos, caralho'. Me está esperando, claro que sí", manifestó sobre Messi y Griezmann en una entrevista emitida en directo por las redes sociales de Barça y Braga.

Trincao aseguró que también será un orgullo compartir vestuario con todos y poder vestir la camiseta blaugrana en la siguiente campaña. "Tengo muchas ganas de vestir la camiseta del mejor club del mundo. Tengo ganas de conocer a todos mis nuevos compañeros, hablamos de los mejores jugadores del mundo. Tengo muchas ganas de compartir vestuario con ellos", se sinceró.

Así, confía en desplegar su "magia" en el Camp Nou. "Destacaría el uno para uno, puedo aportar mi magia y mi juventud. Creo que puedo hacer en el Barça lo mismo que he hecho en Braga y que las personas se diviertan conmigo", auguró en este sentido.

"Trabajo mucho, intento hacer siempre lo mejor, soy mentalmente fuerte, busco marcar goles y dar asistencias. Soy bueno en el uno contra uno e intento ayudar al equipo en todo momento. Creo que mi estilo encaja bien con el del Barça", destacó de sí mismo.

El portugués no mira su DNI. "No pienso mucho en eso de ser joven, intento hacer mi trabajo y la edad no importa. Aquí en Braga he estado nueve años y he aprendido muchas cosas, como jugador y como persona, pero lo más importante es que he aprendido a trabajar y a luchar por mis objetivos", recalcó.

Por otro lado, Trincao reconoció que el canterano blaugrana y ahora jugador del Braga Abel Ruiz le ha hablado bien de su nuevo equipo y de la capital catalana. "Me habló de la ciudad, del club, de mis compañeros, me dijo que me va a encantar todo. Me dijo que fuera yo mismo, siempre, y que todo iba a salir bien", celebró.

Trincao llegará al Barça el 1 de julio de este año tras pagar el club blaugrana 31 millones de euros al Braga, y firmará contrato hasta 2025 con una cláusula de rescisión de 500 millones. De momento, a la espera de saber cómo acabará la temporada --debido al coronavirus--, aprende castellano. "Tengo clases, dos veces por semana, desde enero que supe de mi fichaje", apuntó.

"Estoy en casa, con mis padres y con mi hermana. Mi familia y yo estamos bien, quiero mandar fuerzas a todos y decirles que se queden en casa, y que todo saldrá bien", deseó en un mensaje de ánimo pese a la pandemia del COVID-19.

Sobre su día a día de confinamiento, el extremo sigue en forma. "Me despierto pronto, desayuno y entreno, como hacía antes. Por la tarde juego a la 'play', veo películas o series, ceno y por la noche leo un libro. Sigo una rutina, intento hacer lo que hacía antes", indicó.