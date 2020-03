Trippier: "No sé que esperaba la gente, si vas a Anfield a jugar de tú a tú acabas perdiendo 6-0"

CORR.- Fútbol.- Trippier: "No sé qué esperaba la gente, si vas a Anfield a jugar

El defensa inglés del Atlético de Madrid, Kieran Trippier, defendió el planteamiento del equipo en la vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones ante el Liverpool, asegurando que "funcionó" y recordando que ir a Anfield a "jugar de tú a tú" a los de Juergen Klopp puede acabar siendo fatal.

"Si vas a Anfield a jugar de tú a tú al Liverpool, vas a acabar perdiendo 6-0. No sé qué esperaba la gente. Ves a los expertos quejándose porque defendimos, pero ¿esperaban que fuéramos a jugar un fútbol ofensivo, especialmente con el Liverpool jugando de la forma en la que lo hace en este momento? Necesitas ir allí con un plan y nosotros lo tuvimos", expresó Trippier en declaraciones publicadas este viernes por el 'Daily Mirror'.

El internacional apuntó que tuvieron principalmente que "defender", pero pidió que no se olvide "lo más importante" que fue que finalmente se llevaron la victoria, gracias en buena medida a que supieron aguantar hasta que a los 'reds' les empezaron a fallar las fuerzas por "la cantidad de presión y energía que habían puesto en el juego".

"Sabíamos que bajarían. Fue algo que nos llevó más de cien minutos, pero ganamos 3-2. La gente puede quejarse tanto como quiera, pero pensamos que lo que hicimos era necesario para ese tipo de juego", prosiguió el colchonero.

Además, el lateral confesó que las críticas, como las que realizó el propio Juergen Klopp tras el partido por el estilo de los de Diego Pablo Simeone, no le afectan. "A medida que he ido creciendo, eso ha dejado de molestarme. El Liverpool no aprovechó sus posibilidades y les ganamos las dos rondas. Funcionó (el plan) y de eso se trata el fútbol", sentenció.