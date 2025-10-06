El Trofeo Ciutat de Palma de Piragüismo contará con 24 palistas de diez países y un palmarés de más de 400 medallas

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La segunda edición del Trofeo Ciutat de Palma de Piragüismo, que organiza el Real Club Náutico de Palma (RCNP) y que se disputará el 11 de octubre en el Parc de la Mar, a los pies de la catedral de Mallorca, reunirá en su categoría Élite a 24 palistas de diez países, cuyos palmareses sumán más de 400 medallas internacionales y 18 olímpicas.

En la categoría femenina competirán las españolas Estefanía Fernández, Lucía Val y Bárbara Pardo, las polacas Anna Pulawska y Paulina Paszek, las británicas Deborah Kerr y Emily Lewis, las neerlandesas Selma Konijn y Ruth Vorsselman, la húngara Anna Lucz, la francesa Margot Maillet y la portuguesa Teresa Portela.

Mientras, en la prueba masculina, tomarán la salida los españoles Marcus Cooper, Rodrigo Germade, Alex Graneri, Carlos Arévalo y Paco Cubelos, los portugueses Fernando Pimenta, João Ribeiro y Messias Baptista, el húngaro Gery Balogh, el italiano Manfredi Rizza, el estadounidense Jonas Ecker y el alemán Tom Liebscher.

Además, otros 20 deportistas internacionales que han accedido a través de la inscripción abierta (Open) competirán durante la mañana del sábado por las cuatro plazas restantes disponibles en la categoría Élite.

El triple medallista olímpico Marcus Cooper y el doble bronce mundialista Alex Graneri, ambos mallorquines, estarán en la presentación del Trofeo el próximo jueves (11.00 horas) en el RCNP. El viernes será el día para los entrenamientos oficiales en el Parc de la Mar, y ya por la tarde se presentarán los equipos en la Sala Magna del RCNP.

El sábado se disputarán las pruebas infantiles a partir de las 11.00 horas, seguidas de la categoría Open, a las 13.00 horas. La competición Élite, que comienza a las 16.00 horas, será retransmitida en directo por IB3, la televisión pública de Baleares, a partir de las 16.25 horas. La ceremonia de entrega de premios está programada entre las 18.45 y las 19.00 horas.

Todas las actividades serán de acceso libre y gratuito para el público, que podrá seguir las regatas desde la zona del Parc de la Mar. La organización, en coordinación con el Ayuntamiento de Palma, ha confirmado que la base del acontecimiento se ubicará en la zona de la laguna más próxima a la calle Antoni Maura y al Paseo del Borne. "Queremos que Palma disfrute de un espectáculo único de la mano del Real Club Náutico de Palma", indicó Manu Fraga, director de la entidad organizativa.

Las regatas del Ciutat de Palma buscan aumentar el espectáculo con una maniobra de ciaboga. "En las Copas del Mundo del circuito oficial, los deportistas españoles me comentan que sus compañeros internacionales les piden mi contacto para saber cómo pueden participar en el Ciutat de Palma", reconoció Carlos Borrás, entrenador del RCNP y coordinador del Ciutat de Palma.

"Por eso este año hemos añadido como novedad una fase Open, con inscripción abierta a palistas de todo el mundo, y la modalidad de K2 mixto, que se suma a un formato diseñado para que velocistas y fondistas compartan pista en igualdad de condiciones", añadió.

Piraguas Nelo, como sponsor principal, y el Ayuntamiento de Palma, a través de su patrocinio institucional, apoyan esta iniciativa que busca afianzarse en el calendario local de grandes eventos deportivos internacionales. La competición cuenta también con la colaboración de Paddle Games, la Real Federación Española de Piragüismo y la Federación Balear de Piragüismo.