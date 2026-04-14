El trofeo de la Copa del Rey llega a Sevilla en días previos a la celebración de la gran final en La Cartuja

El trofeo de la Copa del Rey Mapfre a su llegada al Edificio Mapfre. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El trofeo de la Copa del Rey Mapfre ha llegado en la mañana de este martes, 14 de abril, a Sevilla, ciudad que acogerá este sábado a las 21,00 horas el esperado encuentro entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad de San Sebastián que marcará la final del torneo y se celebrará en el estadio de La Cartuja.

Así lo ha confirmado Mapfre, socio-patrocinador de la competición, en una nota de prensa, al tiempo que ha concretado que el galardón ha llegado a la sede de la aseguradora en la capital andaluza y ha sido recibido por el director regional de Mapfre en Andalucía Oeste, José María Romero Lora.

"Acoger el trofeo oficial aquí, en la sede de Mapfre, nos permite a todos, empleados y colaboradores, sentirnos aún más conectados con el fútbol español", ha destacado.

La final tendrá lugar en primavera y a tan solo unas horas del inicio de la Feria de Abril. Fruto de las circunstancias, los hoteles registran un "lleno técnico" para este próximo fin de semana 18 y 19 de abril, con lo que la ocupación ronda el 95 por ciento. El colegiado Javier Alberola Rojas es el elegido para pitar la final. Los dos conjuntos movilizan a miles de aficionados en citas de esta naturaleza.