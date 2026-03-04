Trump: "Realmente no me importa si Irán participa en el Mundial"

03 March 2026, US, Washington: US President Donald Trump speaks during a meeting with German Chancellor Merz at the White House. Photo: Kay Nietfeld/dpa - Kay Nietfeld/dpa

LONDRES 4 Mar. (PA Media/dpa/EP) -

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, manifestó este miércoles que no le importa si Irán, país que ha atacado estos últimos días junto a Israel, participa en el próximo Mundial, que se disputa del 11 de junio al 19 de julio de este año en su país, México y Canadá, como consecuencia de este conflicto en Oriente Medio.

El país asiático se clasificó por cuarta edición consecutiva para la fase final de la Copa del Mundo, pero su presencia, tras los acontecimientos que se están viviendo los últimos días, ahora es potencialmente dudosa.

Una circunstancia que, sin embargo, a Donald Trump no le inquieta. "Realmente no me importa. Creo que Irán es un país muy derrotado y que están agotando sus fuerzas", declaró el presidente de los Estados Unidos al medio 'Politico'.

De momento, Irán tiene previsto jugar sus tres partidos de la fase de grupos del próximo Mundial en los Estados Unidos, y su primer partido será contra Nueva Zelanda en Los Ángeles el 15 de junio.