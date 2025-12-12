Tsygankov remonta a una Real Sociedad imprecisa

Sergio Gomez of Real Sociedad competes for the ball with Viktor Tsygankov of Girona FC during the LaLiga EA Sports match between Real Sociedad and Girona FC at Anoeta on December 12, 2025, in San Sebastian, Spain. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Girona FC ha batido este viernes por 1-2 a la Real Sociedad en el comienzo de la jornada 16 de LaLiga EA Sports, tras un partido de más a menos de los donostiarras y en sentido opuesto para sus adversarios, que han volteado el gol de Gonçalo Guedes gracias a un doblete de Viktor Tsygankov.

En Anoeta, la primera gran ocasión fue de los visitantes en el minuto 20, por un zurdazo de Viktor Tsygankov desde fuera del área y que despejó Álex Remiro a media altura. Sin embargo, el dominio inicial del Girona se tradujo en poco más y su adversario abrió el marcador en el 35', tras un pase largo de Igor Zubeldia al hueco para la carrera de Guedes.

El dorsal 11 'txuri-urdin' aprovechó el desajuste de Daley Blind, pisó área rival, aguantó el forcejeo de Vitor Reis y metió su derechazo. Sin embargo, tras el descanso reaccionaron los pupilos de Míchel Sánchez y crearon peligro hasta empatar con un buen gol de Tsygankov en el minuto 76, domando un centro de Azzedine Ounahi hasta marcar un zurdazo en alto.

Con inercia positiva, el equipo catalán culminó su remontada en el 84' después de un 'dribling' por la banda izquierda de Álex Moreno; éste hizo un centro-chut raso y Tsygankov anotó con un rápido taconazo cerca de Remiro. Sin reacción final, la Real consumó esta derrota y sigue con 16 puntos en la tabla; por su parte, el Girona alcanzó los 15 puntos.