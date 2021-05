Tuchel: "Fue una actuación fantástica y merecimos la victoria"

MADRID, 6 May. (EUROPA PRES) -

El entrenador del Chelsea, Thomas Tuchel, felicitó a su equipo por una "gran actuación" este miércoles para eliminar (2-0) al Real Madrid y avanzar a la final de la Liga de Campeones de manera merecida, a pesar de perdonar muchas ocasiones pero sin dar opciones al cuadro blanco.

"En un partido de fútbol te pueden hacer un gol en cualquier momento y ante el Madrid siempre hay peligro. Pueden hacer gol de la nada así que siempre estás en riesgo. Fue una gran actuación del equipo y una merecida victoria tenerles controlados, incluso a pesar de fallar muchas ocasiones y nunca perder la concentración, estar centrados y con energía positiva", dijo en declaraciones a BT Sport.

El preparador alemán vio merecida la victoria y destacó el hambre de su equipo para buscar la final que les medirá con el Manchester City. "Merecimos la victoria. La primera parte fue diferente porque tuvieron mucha posesión y nos hicieron sufrir, pero cada pelota nuestra era peligrosa. No perdimos nunca el hambre. En la segunda parte estuvimos mejor organizados para defender y fue una actuación fantástica, pudimos marcar mucho antes e ir más seguros, pero no es momento para hacer críticas. Es un gran logro", afirmó.

Tuchel se mostró agradecido y no se dio mérito por llegar a la final de la Champions de nuevo, como la pasada edición con el PSG. "No es el mismo club, quizá no es mi talento. Estoy muy contento por lograr esto y agradecido de vivir mi vida con el fútbol. Tener esta pasión y entrenar a un equipo como este y alcanzar la final de nuevo, estoy muy agradecido", apuntó.

"Sobre la final preguntadme cuatro días antes. Es muy pronto, puede haber lesiones, jugadores fuera de forma, cualquier cosa. Esperaremos y ojalá lleguemos a Estambul con un equipo en forma, en un buen momento. Iremos a Estambul a ganar", terminó.