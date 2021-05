Tuchel: "Que juegue o no Ramos cambia mucho"

27 April 2021, Spain, Madrid: Chelsea manager Thomas Tuchel gestures on the touchline during the UEFA Champions League Semi Final first leg soccer match between Real Madrid and Chelsea at the Estadio Alfredo Di Stefano. Photo: Isabel Infantes/PA Wire/dpa

27 April 2021, Spain, Madrid: Chelsea manager Thomas Tuchel gestures on the touchline during the UEFA Champions League Semi Final first leg soccer match between Real Madrid and Chelsea at the Estadio Alfredo Di Stefano. Photo: Isabel Infantes/PA Wire/dpa - Isabel Infantes/PA Wire/dpa

MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Chelsea, Thomas Tuchel, ha asegurado que "cambia mucho" el hecho de que juegue o no Sergio Ramos en el partido de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones de este miércoles ante el Real Madrid en Stamford Bridge (21.00 horas), ya que es "el capitán del equipo más exitoso de los últimos diez años", y ha apelado a "olvidar" el 1-1 de la ida y a "confiar" en sus posibilidades.

"Si Ramos juega o no es una pregunta difícil, porque no lo sé. Es el capitán del equipo más exitoso de los últimos diez años y cambia mucho", declaró en rueda de prensa. "No estoy seguro de si volverán a jugar con 5-3-2, tal vez lo hagan con 4-3-3, dependerá de si juegan Mendy y Ramos. A partir de esta decisión, las cosas cambian. No se trata del dibujo, de a lo que juegue el Real Madrid, sino de cómo jugamos nosotros. ¿Somos lo suficientemente valientes?", expresó.

Además, el técnico alemán recordó que el 1-1 de la ida les mostró que son capaces de jugar de tú a tú con el cuadro blanco. "La principal lección del partido de ida es que podemos confiar en nosotros mismos y que tenemos derecho a estar en las semifinales", indicó. "El reto es olvidar el resultado. Prepararemos el partido y no conozco otra forma de prepararnos que salir y dar lo mejor de nosotros mismos", manifestó.

"Podemos ser más fuertes, ahora tenemos jugadores descansados después de tres días de descanso. El reto es mantener la intensidad durante todo el partido. Es una semifinal, hay presión, es un partido de eliminatorias, así que son necesarias la fe y la confianza o no tendremos ninguna posibilidad", prosiguió. "Cada victoria cuenta, el club exige que ganemos cualquier partido, sin importar quién esté al otro lado del campo", señaló.

En otro orden de cosas, el preparador germano confirmó que el centrocampista croata Mateo Kovacic no podrá enfrentarse a sus compañeros al no recuperarse a tiempo de la lesión muscular que se produjo en el duelo de vuelta de cuartos ante el Oporto. "Mateo no estará en el equipo", desveló.

En cambio, sí podrá contar con el defensa alemán Antonio Rüdiger, que usará una máscara protectora tras sufrir una fractura nasal. "Creo que Toni estará bien para jugar con máscara, ayer entrenó con nosotros. Todos los demás entrenaron ayer también y estarán entrenando con nosotros esta tarde. Ojalá no tengamos nuevas lesiones en el entrenamiento de hoy. Todos están disponibles para el partido salvo Mateo Kovacic", apuntó.

Por último, Tuchel rechazó hablar de su posible renovación con el conjunto inglés. "No, nada de eso. No es el momento adecuado. No hay tiempo para esto en este momento", concluyó.