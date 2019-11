Tuchel: "Neymar no era necesario de titular porque tuvimos que correr mucho"

Publicado 27/11/2019 0:08:16 CET

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel, se mostró "satisfecho" tras haber conseguido empatar contra el Real Madrid (2-2) en el Santiago Bernabéu, en la quinta jornada de la fase de grupos de la 'Champions', y justificó la ausencia de Neymar en el once titular porque tuvieron que "correr mucho".

"El Real Madrid ha sido el mejor equipo durante muchos minutos, ha sido difícil encontrar espacios, tomar buenas decisiones, no jugábamos demasiado rápido, ni demasiado simple, no tuvimos mucha confianza en nosotros para jugar aquí. El Madrid ha jugado muy, muy bien. Son realmente el equipo que ha ganado tres 'Champions' en cuatro años", indicó.

"Es cierto que después hemos jugado con más fluidez, tuvimos ocasiones, pero no fuimos decisivos. Y Keylor Navas ha jugado muy bien, hemos tenido un portero extraordinario y hemos demostrado al final una mentalidad de seguir atacando. Era necesario marcar un gol, lo logramos y luego fue más fácil. Podemos quedarnos con alguna cosa positiva, las paradas de Keylor y la mentalidad. La actitud de Draxler, Neymar y Sarabia han marcado la diferencia", añadió.

Preguntado por el brasileño y si teme que su decisión pueda hacerle dejar el club el próximo verano, Tuchel dijo que "no". "No tengo miedo de que vayamos a perder a Neymar por no ser titular, he hablado con él y prefería que jugara en la segunda parte. Ha estado ausente durante seis semanas, sólo ha jugado un partido antes de este partido y para mí no era necesario tomar este riesgo", explicó.

"No queríamos que se volviera a lesionar. Necesitábamos defender mucho y por eso tomé esta decisión. Ha sido responsabilidad mía por su salud, no era el momento de cambiar nuestra estructura y llevábamos cuatro partidos jugando de esta manera. Neymar no era necesario porque teníamos que correr mucho. No sabía si era posible que él lo hiciese durante todo el partido", afirmó.

En relación al choque, Tuchel dijo que "no cree que sea un partido para analizar muchas cosas", en cuanto al dibujo táctico, y subrayó que "deben mejorar" en la segunda fase. "Pero también debemos tener paciencia y calma, tenemos 13 puntos en cinco partidos y somos líderes indiscutibles de este grupo", apuntó.

Por último, el técnico del PSG valoró la jugada del VAR, decisiva por la no expulsión de Courtois tras la consulta con el videoarbitraje. "Hemos tenido la oportunidad de hablar mucho durante el descanso, pero no hemos hablado de eso. Es algo fácil de ver si es dentro o fuera del área. Y después finalmente era falta a Marcelo", dijo con incredulidad.

"No lo he visto repetido, sinceramente, pero estoy convencido de que sólo lo puede corregir si es evidente su error. Si tal vez es falta o no, no es posible que el VAR entre para mirar el monitor. Él decidió que no era falta, no era muy clara y no creo que el VAR tuviese que entrar. Aún No tengo claro si tengo razón, pero para mí era evidente", finalizó.