Tuchel seguirá como seleccionador de Inglaterra hasta la Eurocopa de 2028

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alemán Thomas Tuchel ha firmado un nuevo contrato para dirigir a la selección de Inglaterra hasta la Eurocopa del año 2028 que acogerá el Reino Unido e Irlanda, ampliando de este modo los dos años que había rubricado en su llegada al cargo, según confirmó este jueves la Federación Inglesa (FA).

"Tras guiar a los 'Tres Leones', invictos, en una clasificación récord para la próxima Copa del Mundo en Canadá, México y Estados Unidos, Tuchel ha acordado continuar como seleccionador por dos años más", expresó la FA en su página web.

Para el organismo, este nuevo contrato al entrenador alemán, que empezó a ejercer como seleccionador de la campeona del mundo de 1966 desde el 1 de enero de 2025, "garantizará claridad y una concentración total en el campo para la selección inglesa en el Mundial de este verano".

"Estoy muy feliz y orgulloso de ampliar mi tiempo con Inglaterra. No es ningún secreto que he disfrutado cada minuto trabajando con mis jugadores y entrenadores, y estoy deseando llevarlos al Mundial. Es una oportunidad increíble y vamos a hacer todo lo posible para que el país se sienta orgulloso", celebró el alemán.

Por su parte, el director ejecutivo de la FA, Mark Bullingham, s e mostró "encantado" de que Tuchel "se haya comprometido a seguir hasta la Eurocopa de 2028". "Era la persona ideal para el puesto cuando se unió a nosotros para la campaña de clasificación para el Mundial y no ha hecho más que consolidar su reputación en la fase de clasificación. Sabemos que los jugadores le apoyan incondicionalmente, y la unión dentro del grupo es evidente", advirtió.

"Simplemente no hay mejor candidato disponible en el fútbol mundial. Con su experiencia en partidos importantes, su conocimiento y su pasión, le da al equipo la mejor oportunidad de éxito, este verano y con la Eurocopa, una experiencia única en una generación, que se celebrará en estos litorales dentro de dos años. Su objetivo principal es que lo hagan lo mejor posible este verano, y al asegurarlos anticipadamente para 2028, hemos eliminado la posible distracción de las renegociaciones contractuales en torno al torneo", sentenció el directivo.