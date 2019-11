Tuchel, sobre Zidane y Mbappé: "A veces uno quiere mucho a los jugadores que no puede tener"

Publicado 25/11/2019 19:12:06 CET

El entrenador del Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel, ha recordado que Kylian Mbappé es su jugador "más importante", recordando a Zinédine Zidane, que este lunes confesó su 'enamoramiento' por su forma de jugar, que "a veces uno quiere mucho a los jugadores que no puede tener" cuando ya tiene futbolistas en su plantilla de los que estar "enamorado", justo antes de que ambos conjuntos se enfrenten este martes en el Santiago Bernabéu en la penúltima jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones.

"No sé cuánto enamoramiento tiene Zidane respecto a Kylian, pero para nosotros es el más importante. Estamos muy contentos de que esté con nosotros; a veces uno quiere mucho a los jugadores que no puede tener, pero lamentablemente para Zidane es nuestro jugador y él tiene ya muchos jugadores en su equipo de los que está enamorado", declaró en rueda de prensa. "Yo estoy enamorado de muchos del Real Madrid, pero no puedo decir uno en especial", añadió.

Aun así, explicó que "no" está "enfadado" con el técnico blanco por este asunto. "No me gustaría discutir sobre este tema. Estuve en Ginebra hace dos semanas hablando con él y no hablamos de este tema. Es evidente que es francés y va a responder algo así, muchos entrenadores quieren a Kylian", aclaró, antes del hablar de un posible futuro del jugador en el Real Madrid. "Es una pregunta complicada para mí. Intentamos crear un equipo a su alrededor y no me gustaría pensar su futuro fuera de aquí", expresó.

Por otra parte, se mostró mucho más distendido ante la pregunta de su preferiría desprenderse de Neymar o de Mbappé. "Si respondo esta pregunta, me puedo ir al hotel y a casa, qué gracioso", bromeó. "No funciona así, si me gusta más uno u otro; a los dos les adoro, pero necesitamos once y estar todos unidos y ayudarnos para ver el talento, que creo que tiene que ver con el trabajo del equipo", prosiguió.

Sobre el estado de forma de delantero galo, explicó que está "preparado y se siente bien para ser titular", aunque aventuró que maneja muchas opciones. "Mis jugadores preferidos de mi equipo son los que están disponibles, pero no podemos decir quién es más importante. Tal vez alguno tenga más talento y potencial, pero es un equipo equilibrado y todos son importantes", indicó.

Tampoco desveló si apostará por Di María o Icardi. "Podemos hacer muchas cosas, no es necesario decidirlo hoy, puedo hacerlo mañana. Ambos lo han hecho muy bien cuando Mbappé y Neymar no estaban; Neymar no ha jugado en Champions y a lo mejor jugamos con los cuatro, porque todos están disponibles. Tengo mucha confianza en mi plantilla y estoy preparado para tomar decisiones complicadas en lo táctico y personales", apuntó.

Sin embargo, sí incidió en la importancia de que los delanteros tengan "intensidad y mentalidad". "En la ida nos ayudaron con espíritu de equipo. Si queremos ganar, es totalmente clave que nos centremos en eso", señaló. "Es un gran partido contra el Real Madrid en este campo, pero son tres puntos. Se habla mucho de este partido y es muy interesante, pero a lo mejor es el momento de probar algo bueno y dar responsabilidad a otros jugadores para que muestren que son capaces de jugar en este estadio", advirtió.

Por último, sobre el cuadro madridista, recordó que tiene "una mentalidad extraordinaria y grandes jugadores", y que este duelo será "totalmente diferente" al 3-0 de la primera jornada en Francia. "Jugamos en Madrid, tal vez el estadio más difícil de toda Europa. El Real Madrid juega con Ramos, su líder, es un equipo distinto cuando juega él. Ahora mismo está en un gran estado de forma, encadenando victorias, marcan muchos goles y llevan unos cuantos sin encajar", expuso.

"Tenemos a Neymar y Mbappé preparados, somos un equipo equilibrado y peligroso. Es un momento de disfrutar, de trabajar y sufrir juntos. Si estamos preparados para hacer esto es un buen momento para demostrar que somos capaces de jugar un partido complicado como este", concluyó.