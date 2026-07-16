Turín renueva como sede de las Nitto ATP Finals hasta 2027

Archivo - November 16, 2025, Turin, Piedmont, Italy: Winner JANNIK SINNER of Italy lifts his trophy after defeating Carlos Alcaraz of Spain in the Men's Singles final of the ATP Tennis Finals in Turin, Italy. - Europa Press/Contacto/Mickael Chavet - Archivo

MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) y la Federación Italiana de Tenis y Pádel (FITP) han anunciado este jueves que las Nitto ATP Finals se disputarán en Turín hasta 2027, renovando su vínculo "después de cinco exitosas ediciones en la ciudad del norte de Italia, con la sexta ya en el horizonte en noviembre de 2026".

En su página web, la ATP añadió que la renovación "consolida" a Turín "como una de las sedes más sólidas que han colaborado con la ATP". "Desde que acogió el evento en 2021, las Finals han registrado un balance muy positivo tanto dentro como fuera de la pista. La edición de 2025 estableció un récord de espectadores con 229.879, lo que supone un incremento del 9% respecto al año anterior", subrayó el comunicado.

"Con siete millones de espectadores en la final, fue el partido de tenis más visto de la historia en la televisión italiana. En total, el torneo generó 218 millones de visualizaciones en los canales de redes sociales de la ATP, un aumento del 67% respecto a 2024", indicó la nota.

"El premio monetario también alcanzó su dotación más alta de todos los tiempos con 15,5 millones de dólares, que permitió a Jannik Sinner ganar 5,07 millones de dólares, el premio más alto de la historia del torneo, al conquistar el título como campeón invicto (5-0)", describió la ATP en el mismo texto de prensa.

Luego la nota explicó que la edición de 2026 "incorporará una serie de mejoras en el torneo, diseñadas para mejorar la experiencia de los aficionados, jugadores y patrocinadores". "Una nueva pista de entrenamiento abierta al público en el Fan Village dará la posibilidad a los aficionados de estar más cerca de los jugadores, mientras se preparan para los partidos", recalcó el comunicado de prensa.

"La capacidad de asientos disponibles en el Inalpi Arena aumentará por encima de los 13.500. Habrá cuatro nuevas terrazas hacia la pista y áreas de hospitalidad mejoradas dentro del recinto, que ofrecerán una experiencia más exclusiva a patrocinadores e invitados", zanjó la ATP.