Tyson Fury anuncia su regreso al boxeo en 2026

LONDRES, 4 Ene. (dpa/EP) -

El boxeador británico Tyson Fury ha anunciado que volverá al boxeo en 2026, casi un año después de que anunciara su última retirada de los cuadriláteros.

Tras una segunda derrota por puntos ante su rival de los pesos pesados, el ucraniano Oleksandr Usyk, por tres de los cuatro principales títulos mundiales en diciembre de 2024, Fury confirmó el fin de su carrera profesional al mes siguiente.

Pero Fury, que dijo que se retiraba del deporte después de vencer a Dillian Whyte en abril de 2022 antes de regresar más tarde ese mismo año, anunció su vuelta en Instagram este domingo. "2026 es el año. Regreso del mac. He estado fuera un tiempo, pero ya estoy de vuelta, 37 años y sigo pegando. Nada mejor que pegar a los hombres en la cara y que me paguen por ello", indicó.

El historial de Fury de retiradas, seguidas de cambios de opinión, hizo que pocos creyeran su más reciente afirmación de poner fin a una carrera en la que había logrado 34 victorias en 37 combates y un par de períodos como campeón del mundo. Estaba indignado por las decisiones de los jueces en sus dos derrotas ante Usyk, el único boxeador que ha vencido a Fury.

Pero el autodenominado 'Gipsy King' -'Rey Gitano'- alimentó las especulaciones sobre un nuevo regreso durante estas vacaciones publicando varios vídeos en sus redes sociales en los que aparecía entrenándose. A pesar de insistir en que se había retirado del deporte, Fury ha sido vinculado en repetidas ocasiones con un esperado combate contra el también británico Anthony Joshua, exbicampeón mundial de los pesos pesados.

La pareja acordó un combate en agosto de 2021, cuando ambos ostentaban los principales títulos mundiales, pero se frustró cuando un tribunal de arbitraje ordenó a Fury enfrentarse por tercera vez a Deontay Wilder.

Joshua y Fury tenían previsto realizar una puesta a punto a principios de este año antes de enfrentarse finalmente, ya sea a finales de verano o a finales de 2026. Sin embargo, el accidente automovilístico del lunes en Nigeria, en el que Joshua resultó herido y murieron dos amigos cercanos y miembros de su equipo, ha relegado probablemente el boxeo a un segundo plano para el boxeador de 36 años.

Si Joshua no está disponible, Fury podría buscar una trilogía contra Usyk, campeón del CMB, la AMB y la FIB, o un combate con Fabio Wardley, campeón de la OMB. Con una victoria sobre cualquiera de los dos, Fury se uniría a Muhammad Ali como tricampeón del mundo de los pesos pesados.