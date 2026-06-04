El UCAM Murcia asalta el Palau y habrá tercer partido

David DeJulius of UCAM Murcia in action during the Spanish League, Liga ACB Endesa, basketball Quarter Finals Game 2 match played between FC Barcelona and UCAM Murcia at Palau Blaugrana on June 04, 2026 in Barcelona, Spain. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El UCAM Murcia ha forzado este jueves el tercer y definitivo partido de su serie de cuartos de final del 'Playoff' de la Liga Endesa tras imponerse por 87-90 al Barça en el Palau Blaugrana, en un duelo de máxima igualdad en el que los murcianos llevaron la iniciativa durante buena parte de la noche y acabaron sobreviviendo a un agónico final para devolver la eliminatoria a Murcia, donde el sábado se dictará sentencia.

El conjunto de Sito Alonso, sostenido por el acierto de David DeJulius (22 puntos) durante los tres primeros cuartos y por la sangre fría de Kelan Martin (18) en los momentos decisivos, resistió todas las reacciones blaugranas y encontró premio a un encuentro muy serio lejos de casa. Debía aparecer DeJulius, integrante del mejor quinteto del curso, y vaya si lo hizo para devolver la serie a 'casa'.

Por su parte, el Barça, que llegó a ponerse por delante en el tercer periodo y tuvo opciones hasta la última posesión, no logró cerrar la serie ante su afición, no aprovechó la magia del Palau y ahora deberá jugarse el pase a semifinales en territorio murciano, donde ya cayó este curso en la Liga Regular. De hecho, el balance es de 3-1 para los murcianos en lo que va de campeonato.

El arranque ya dejó claro que el UCAM Murcia había viajado a Barcelona dispuesto a alargar la eliminatoria. Los visitantes golpearon primero con los triples de Jonah Radebaugh, DeJulius y Toni Nakic para tomar las primeras ventajas ante un Barça desacertado cerca del aro y demasiado irregular en ataque.

Los de Xavi Pascual encontraron algo de oxígeno gracias a Tornike Shengelia, el mejor blaugrana con 18 puntos y una garra increíble, y Joel Parra, pero el cuadro universitario mantuvo siempre el control del marcador. DeJulius, especialmente inspirado, castigó una y otra vez a la defensa local y lideró una nueva escapada visitante en el segundo cuarto, cuando el UCAM volvió a alcanzar una renta de siete puntos.

Parra primero y Kevin Punter después evitaron males mayores para los catalanes. El escolta estadounidense anotó sus primeros puntos avanzada la segunda manga y permitió al Barça llegar al descanso todavía muy vivo (40-43) pese a que las sensaciones seguían favoreciendo a los visitantes.

La reacción local llegó tras el paso por vestuarios. Shengelia abrió el tercer cuarto y un lanzamiento de Will Clyburn a tablero dio al Barça su primera ventaja de toda la noche (44-43). El Palau despertó entonces y los azulgranas alcanzaron incluso un +6 (55-49) tras un buen tramo de Fall, Punter y el propio Shengelia.

Sin embargo, el UCAM Murcia volvió a demostrar una enorme capacidad de resistencia. DeJulius continuó encontrando soluciones ofensivas, Raieste y Forrest aparecieron desde el perímetro y Radebaugh cerró el tercer cuarto con un espectacular triple desde la esquina sobre la bocina para devolver el mando a los murcianos (66-67).

La igualdad ya fue absoluta hasta el final. Cacok y Martin sostuvieron al conjunto visitante en un intercambio constante de golpes, mientras el Barça encontraba respuestas a través de Brizuela, Shengelia, Vesely y Punter.

A dos minutos del final, un lanzamiento en suspensión de Punter volvió a poner por delante al Barça (85-84), pero el UCAM respondió inmediatamente con un triple de enorme dificultad de Martin, bien defendido pero igualmente convertido, que silenció el Palau y devolvió la iniciativa a los visitantes.

Todavía tuvo opciones el conjunto azulgrana. Shengelia empató desde el tiro libre y el desenlace entró en un intercambio de faltas y tiros libres. Forrest anotó uno de dos para colocar el 87-88 y, después de que el UCAM capturara un rebote ofensivo decisivo tras otro fallo desde la línea, Martin convirtió dos tiros libres a 13,3 segundos del final para establecer el 87-90 definitivo.

El Barça dispuso aún de una última posesión para forzar la prórroga, pero ni el triple de Joel Parra ni el posterior intento forzado de Kevin Punter encontraron el aro. El Palau enmudeció y el UCAM Murcia celebró una victoria de carácter que traslada toda la presión al tercer y definitivo encuentro de la serie. El sábado, en Murcia, se decidirán estos ajustados cuartos de final.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: BARÇA, 87 - UCAM MURCIA, 90 (40-43, al descanso).

--EQUIPOS.

BARÇA: Marcos (3), Punter (15), Clyburn (8), Shengelia (18) y Fall (8) --quinteto inicial--; Cale (-), Vesely (10), Brizuela (7), Satoransky (5), Hernangómez (2), Laprovittola (-) y Parra (11).

UCAM MURCIA: DeJulius (22), Radebaugh (11), Raieste (5), Nakic (9) y Cate (2) --quinteto inicial--; Cacok (8), Forrest (11), Falk (4), Martin (18) y Hands (-).

--PARCIALES: 18-22, 22-21, 26-24 y 21-23.

--ÁRBITROS: Calatrava, Serrano y Baena. Eliminaron a Vesely en el Barça.

--PABELLÓN: Palau Blaugrana, 4.972 espectadores.