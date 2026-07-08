UCAM, Unicaja, Bilbao, Joventut y Breogán conocen su camino en una BCL que daría plazas para la NBA Europea

Archivo - May 9, 2026, Sabadell, Barcelona, Spain: Barcelona Spain 09.05.2026 Basketball Champions League Trophy during the Basketball Final Four Fiba Champions League match between Rytas Vilnius and AEK BC at Pavello Olimpic on 09 May 2026 in Barcelon - Europa Press/Contacto/Xavi Urgeles - Archivo

MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Basketball Champions League (BCL) ha realizado el sorteo de su undécima temporada, cuyo dos finalistas en la próxima Final Four obtendrían plaza directa para la próxima competición europea creada por NBA y FIBA, mientras que el tercer clasificado participaría en los certámenes de final de curso donde se otorgan las dos plazas restantes.

UCAM Murcia, Unicaja de Málaga, Surne Bilbao Basket y Asisa Joventut arrancarán directamente en la liga regular, mientras que el Río Breogán lo hará en uno de los torneos clasificatorios previos, buscando los asientos definitivos para una BCL que empezará el 6 de octubre.

El conjunto murciano está encuadrado en el Grupo D junto a Peristeri, Varese y Bamberg; los malagueños, en el Grupo E junto a Reggiana, Juventus Utena y KVIS Pardubice; los bilbaínos, en el Grupo G junto a Slavia Praha, ALBA Berlin e Igokea m:tel; y los de Badalona, en el Grupo H junto a Telekom Baskets Bonn, Bnei Herzliya y FC Porto.

Por su parte, el Breogan buscará acceder a la liga regular ganando uno de los dos exigentes torneos previos de clasificación, previstos del 14 al 20 de septiembre. En concreto, iniciará el Torneo Clasificatorio 2 desde octavos de final, donde jugará contra el Rilski Sportist búlgaro.

"Nos embarcamos en el inicio de una nueva década de BCL jugando un papel crítico en el desarrollo del panorama baloncestístico europeo de clubes. Los equipos de la undécima temporada tendrán la oportunidad de clasificarse para la temporada inaugural de NBA Europea gracias a la meritocracia deportiva que para nosotros es esencial", comentó este miércoles Patrick Comninos, consejero delegado de la BCL, en el sorteo.

"Va a ser la temporada más competitiva de la BCL y salvaguardaremos el interés de cientos de equipos en Europa dándoles la oportunidad de soñar y ahora soñar más alto: podrán ser equipos más fuertes, plantillas más profundas, podrán triunfar en sus ligas y clasificarse para la BCL y ahí tener la oportunidad de llegar a la NBA Europea gracias a la meritocracia deportiva y los resultados obtenidos en la cancha", apuntó.

En resumen, los dos finalistas de la próxima BCL lograrían billetes directos para la creación de NBA y FIBA en Europa, que arrancaría en el otoño de 2027. Y revitalizando la final de consolación, su vencedor iría a los torneos del final de curso, pues el modelo elegido por la NBA son tener 12 franquicias y cuatro plazas de acceso por méritos deportivos.