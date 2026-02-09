La UCI delega en la ITA el seguimiento de infracciones antidopaje y fallos de localización

Archivo - Logo de la Unión Ciclista Internacional (UCI). - UCI - Archivo

La Unión Ciclista Internacional (UCI) ha anunciado este lunes que ha delegado en la Agencia Internacional de Controles (ITA, por sus siglas en inglés) sus actividades de persecución de infracciones de las normas antidopaje y fallos de localización.

"Esta decisión supone un paso decisivo de la UCI para promover la buena gobernanza en la lucha global contra el dopaje. Esta delegación a la organización internacional antidopaje independiente se produce tras la transferencia de las actividades operativas antidopaje a la ITA en 2021", apuntó la UCI en un comunicado.

La decisión fue tomada por unanimidad por el Comité Directivo de la UCI en su reunión celebrada en Beveren (Bélgica) los días 29 y 30 de enero. El organismo rector del ciclismo mundial espera que esta transferencia contribuya a reforzar su compromiso de mantener un programa antidopaje "sólido, independiente y altamente profesional".

El presidente de la UCI, David Lappartient, explicó que la decisión supone "un paso importante" en el proceso iniciado con la creación de la Fundación Antidopaje de Ciclismo (CADF, por sus siglas en inglés) para "garantizar la independencia de la lucha contra el dopaje en el ciclismo", con el fin de que sea "lo más eficaz y disuasoria posible". "Cedemos con plena confianza la gestión de resultados a la ITA. De este modo, seguimos avanzando hacia una mayor integridad en nuestro deporte", afirmó.

El director general de la ITA, Benjamin Cohen, cree que esta transferencia es "una poderosa señal de confianza" por parte de la UCI. "El ciclismo cuenta con el mayor programa antidopaje implementado por una federación internacional en todo el mundo, y la decisión de la UCI de confiar plenamente la gestión de sus resultados a la ITA refleja tanto la profunda experiencia de nuestros equipos legales y operativos como la madurez de nuestra colaboración", subrayó.

Así, promete un sistema "independiente, coherente y capaz de actuar con autoridad y rapidez". "Con esta delegación, la UCI demuestra un compromiso claro y a largo plazo para brindar a sus ciclistas el programa antidopaje más sólido posible. Felicitamos efusivamente a la UCI por la claridad y coherencia de su camino hacia la independencia y por su continuo liderazgo en la protección del deporte limpio", concluyó.

En 2008, la UCI creó la CADF y en 2013 reforzó su sistema con la creación del Servicio Legal Antidopaje. Ya en 2021, delegó sus actividades operativas antidopaje -como la planificación y las operaciones de control, la revisión de las autorizaciones de uso terapéutico, la supervisión de los pasaportes biológicos de los ciclistas y la recopilación de información e investigaciones- a la ITA.