Ucrania condena el apoyo de Infantino a levantar el veto a Rusia: "Sus palabras son irresponsables"

LONDRES, 3 Feb. (PA Media/dpa/EP) -

El ministro de Deportes de Ucrania, Matvii Bidnyi, expresó que los comentarios del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en apoyo al levantamiento de la prohibición de los equipos y selecciones rusos y bielorrusos en categorías inferiores son "irresponsables" e "infantiles".

Infantino afirmó en una entrevista a Sky News que la prohibición de competir impuesta a Rusia por la FIFA y la UEFA tras la invasión de Ucrania en 2022 debería levantarse "definitivamente, al menos a nivel juvenil". Y añadió que "no ha servido para nada" y "ha generado más frustración y odio".

"Que las niñas y los niños de Rusia puedan jugar al fútbol en otras partes de Europa sería de gran ayuda", afirmó el dirigente. Matvii Bidnyi, ministro de Deportes de Ucrania, declaró que esas palabras de Infantino suenan "irresponsables, por no decir infantiles". "Desvinculan el fútbol de la realidad en la que se está matando a niños", agregó.

"Desde el inicio de la agresión a gran escala de Rusia, más de 650 deportistas y entrenadores ucranianos han sido asesinados por los rusos. Entre ellos había más de 100 futbolistas. Un ejemplo es Illia Perezhogin, estudiante de décimo curso de una escuela de Mariupol, que simplemente estaba jugando al fútbol en el estadio de su escuela cuando un misil ruso lo alcanzó", relató.

Bidnyi defendió que "la guerra es un crimen, no política". "Es Rusia la que politiza el deporte y lo utiliza para justificar la agresión. Mientras los rusos sigan matando a ucranianos y politizando el deporte, su bandera y sus símbolos nacionales no tienen cabida entre las personas que respetan valores como la justicia, la integridad y el juego limpio", señaló.

El 17 de diciembre, el Consejo de la FIFA anunció sus planes para un nuevo torneo sub-15 el año que viene y otro femenino en 2027. Esto siguió a una recomendación de la Cumbre Olímpica para que las federaciones deportivas internacionales permitieran a los equipos y deportistas rusos competir bajo su bandera nacional a nivel juvenil.

Un comunicado de prensa indicó que las competiciones "estarían abiertos a las 211 asociaciones miembro de la FIFA". "Esperamos que el año que viene, siguiendo la recomendación del COI, los reguladores internacionales del fútbol tomen decisiones que permitan a nuestros equipos participar en competiciones internacionales oficiales", dijo entonces el presidente de la Unión Rusa de Fútbol, Alexander Dyukov.

"Esperamos que, teniendo en cuenta las recomendaciones del COI, se encuentre una forma de incluir a nuestros equipos en los grupos correspondientes en el próximo sorteo. También esperamos decisiones similares por parte de la FIFA. Los contactos y comunicaciones que se han producido indican que la FIFA y la UEFA ven con buenos ojos la decisión del COI, aunque no es vinculante para ellos", añadió.

Dyukov afirmó que tenía intención de asistir al Congreso de la UEFA de la próxima semana en Bruselas, que sería "una oportunidad para discutir nuestro regreso". Las figuras destacadas de la administración del fútbol europeo siguen mostrándose escépticas en cuanto al levantamiento de la prohibición en la práctica, incluso a nivel juvenil, según PA, ante el temor de que otros equipos se nieguen simplemente a enfrentarse a Rusia hasta que se alcance un acuerdo político duradero.