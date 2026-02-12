El ucraniano Heraskevych, expulsado de Milán-Cortina por negarse a no llevar su casco homenaje a víctimas de la guerra

11 February 2026, Italy, Cortina D'ampezzo: Ukraine's Vladyslav Heraskevych takes part in the skeleton men's training session at Cortina Sliding Centre during the Milano Cortina 2026 Winter Olympic Games. Photo: Robert Michael/dpa - Robert Michael/dpa

El ucraniano Vladylsav Heraskevych no podrá participar en los Juegos Olímpicos de Milán y Cortina d'Ampezzo (Italia) "tras negarse a cumplir las directrices del Comité Olímpico Internacional sobre la expresión de los deportistas", según confirmó este jueves el COI tras la polémica con el casco homenaje a deportistas fallecidos por la guerra en Ucrania que iba a llevar el piloto de skeleton.

Heraskevych pretendía llevar en la cita olímpica un casco con las imágenes de más de una decena de deportistas de su país, incluidos medallistas en Juegos Olímpicos de la Juventud, que habían fallecido en ataques rusos y como un tributo hacia ellos.

El COI ya le había avisado estos días de la prohibición de mostrar símbolos políticos según los estatutos y pese a un último esfuerzo de la presidenta del organismo, Kirsty Coventry, que se reunió una hora antes del inicio del skeleton con el deportista, este no cambió de parecer, por lo que fue sancionado.

"Tras una última oportunidad, el piloto de skeleton ucraniano Vladylsav Heraskevych no podrá participar en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán y Cortina 2026. La decisión se tomó tras su negativa a cumplir las Directrices del COI sobre la Expresión de los Atletas y el jurado de la Federación Internacional de Bobsleigh y Skeleton (IBSF) la tomó basándose en que el casco que pretendía usar no cumplía con las normas", indicó el COI en un comunicado.

El organismo procedió "con pesar" a retirarle su acreditación al ucraniano y lamentó que "a pesar de los múltiples intercambios y reuniones presenciales entre el COI y el Sr. Heraskevych", el piloto de skeleton "no consideró ningún tipo de compromiso". "El COI tenía un gran interés en que el Sr. Heraskevych compitiera. Por ello, se reunió con él para buscar la manera más respetuosa de expresar su deseo de recordar a sus compañeros deportistas que perdieron la vida tras la invasión rusa de Ucrania. La esencia de este caso no radica en el mensaje, sino en cómo quería expresarlo", insistió el comité.

El organismo detalló que el pasado lunes 9 de febrero, la IBSF le notificó sobre la existencia de este casco y que ese mismo día, se reunió con el entrenador del ucraniano y con el Jefe de Misión Adjunto de la delegación de Ucrania para "explicarles" que no cumplía *"con las normas y detallar las diferentes opciones disponibles para que los atletas se expresen".

En una carta del día siguiente, informó a Heraskevych que el caso no cumplía "con la Carta Olímpica ni con otras normas" y le ofreció portar "un brazalete negro o una cinta negra como alternativa", aunque el deportista avisó en una rueda de prensa que lo seguiría usando, transmitiendo "públicamente el mensaje de que desafiaría abiertamente las Directrices del COI sobre la Expresión de los Deportistas".

En una segunda carta de este miércoles, el COI reiteró al deportista la prohibición, mientras que en una revisión técnica realizada por la IBSF, Heraskevych "confirmó por escrito su intención de usar el casco", lo que propició otra reunión para "reiterar la postura" del organismo y "ofrecer alternativas", con el ucraniano sin cambiar de parecer.

"Esta mañana, a su llegada a la sede de la competición, el Sr. Heraskevych se reunió con la presidenta Kirsty Coventry, quien le explicó, por última vez, la postura del COI. Al igual que en las reuniones presenciales anteriores, se negó a cambiar su postura", sentenció el COI.

"EL DUELO NO SE EXPRESA NI SE PERCIBE IGUAL EN TODO EL MUNDO"

Este recordó que Heraskevych pudo exhibir su casco durante "todos los entrenamientos" y que también se le había ofrecido "la opción de exhibirlo inmediatamente después de la competición al pasar por la zona mixta".

"El duelo no se expresa ni se percibe de la misma manera en todo el mundo. Para apoyar a los atletas en su duelo, el COI ha establecido centros multirreligiosos en las Villas Olímpicas y un lugar de duelo, para que pueda expresarse con dignidad y respeto. También existe la posibilidad de llevar un brazalete negro durante la competición en determinadas circunstancias", advirtió el COI, que también recalcó que permitir expresarse "en las zonas mixtas, en las redes sociales, durante las conferencias de prensa y en las entrevistas".

El COI incidió en que las directrices sobre la forma de expresión de los deportistas fueron el resultado "de una consulta global realizada en 2021 con 3.500 deportistas de todo el mundo" y que "cuentan con el pleno apoyo" de su Comisión de Deportistas y de las Comisiones de Depotistas de las Federaciones Internacionales y los Comités Olímpicos Nacionales.

"El Sr. Heraskevych ha contado con el apoyo del COI en las tres últimas ediciones de los Juegos Olímpicos de Invierno. En cada ocasión, fue becario olímpico. Tras la invasión rusa de Ucrania en 2022, el COI también creó un fondo de solidaridad para el deporte ucraniano con el fin de apoyar la preparación de sus deportistas para los Juegos Olímpicos de París de 2024", concluyó el organismo, que resaltó que "esta medida cuenta con el pleno apoyo de la IBSF y las Federaciones Olímpicas de Invierno (FIO)".