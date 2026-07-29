La UEFA acusa a la FIFA: "No puede seguir utilizando nuestro deporte para enriquecerse"

Archivo - February 3, 2025, Rome, ITALY: President of FIFA Gianni Infantino (L) and UEFA President Aleksander Ceferin during the FIGC (Italian Soccer Federation) elective assembly, Rome 3 February 2025. ANSA/FABIO FRUSTACI - Europa Press/Contacto/Fabio Frustaci - Archivo

MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La UEFA ha acusado este miércoles a la FIFA por "seguir utilizando el fútbol" para "enriquecerse" a sí misma y a sus "amigos", después de hacerse público que el organismo presidido por Gianni Infantino dio un ultimátum a sus asociaciones para apoyar su nuevo proyecto que incluye la venta de sus derechos comerciales a inversores privados, según comunicó europeo de fútbol en su cuenta de 'X'.

"Hoy hemos conocido el ultimátum de la FIFA a las asociaciones para que respalden sus propuestas o, de lo contrario, retire su oferta de pago extraordinario. Esto lo dice todo sobre este plan. Tras mantener conversaciones con numerosos actores implicados en el mundo del fútbol, la UEFA sabe que existe una oposición significativa y cada vez mayor al proyecto de la FIFA", señaló UEFA.

Además, la UEFA dejó claro que la FIFA "no puede seguir utilizando" el fútbol "para enriquecerse a sí misma y a sus amigos". "Podemos hacer crecer el fútbol de la manera correcta. Ha llegado el momento de dar prioridad a las asociaciones, los clubes, las ligas, los jugadores y los aficionados", sentenció.

La FIFA, que aseguró contar con el apoyo de varias federaciones a la candidatura del actual presidente, Gianni Infantino, para su posible reelección en 2027, presentó un proyecto en el que plantea vender los derechos comerciales de sus torneos de fútbol masculino, femenino y juvenil a una nueva filial, denominada FIFA Forward Enterprise (FFE), propiedad del organismo rector del fútbol mundial y bajo su control, con el objetivo de atraer a nuevos inversores privados.