La UEFA analizó en Lisboa el impacto del VAR y sus retos a superar

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La UEFA celebró estos días en Lisboa un simposio sobre el uso del VAR en el que participaron la IFAB, la FIFA, federaciones nacionales, entrenadores, árbitros, jugadores y aficionados para analizar el impacto de esta herramienta en el juego y los retos que hay que superar.

Según informó este martes el ente rector del fútbol europeo, más de 100 representantes del mundo del fútbol continental asistieron a este primer simposio para hacer balance de lo que uno de los ponentes describió como "el mayor cambio en el fútbol en más de un siglo", pero que a pesar de haber mejorado notablemente la precisión de las decisiones arbitrales, sigue dando mucho que hablar entre aficionados, jugadores y expertos.

"Nuestro principal objetivo era escuchar a todo el mundo, darles la posibilidad de compartir sus conocimientos y trabajar juntos. Fue un gran éxito que tendrá continuidad", aseguró el italiano Roberto Rosetti, director de Arbitraje en la UEFA.

El organismo compartió algunas de las reflexiones de esos días en la capital portuguesa como la de Giorgio Marchetti, secretario general Adjunto de la UEFA que apuntó que todo el mundo debe "tener claro para qué sirve el VAR" y que el "alcance" de esta herramienta es "limitado".

"Algunos pensaban que el VAR eliminaría cualquier debate, pero, lamentablemente, no. Algunos incidentes son factuales, pero muchos son subjetivos, y la gran mayoría de las decisiones en el fútbol son las que el árbitro debe ver y tomar en el campo. Lo más difícil no es explicar por qué interviene el VAR, sino por qué en ciertos casos no lo hace", señaló Marchetti.

Entre los participantes también estuvo el entrenador español Roberto Martínez, actual seleccionador nacional masculino de Portugal. "No cabe duda de que el VAR se acepta como parte integral del juego, protegiendo al fútbol en las decisiones importantes, y cuando no lo tenemos, siento que lo estamos echando en falta", remarcó.

De todos modos, el técnico catalán dejó claro que hay que "usarlo mejor" y que desde los banquillos lo que desean por encima de todo es "consistencia". "Hay muchas situaciones en las que es subjetivo. Deberíamos empoderar al árbitro para que gestione el partido; ahí es donde todos debemos impulsar", afirmó.

"Creo que ahora nos resulta más fácil porque podemos evitar los grandes errores. Es reconfortante ir al estadio sabiendo que contaremos con apoyo en decisiones cruciales", apuntó por su parte la colegiada francesa Stephanie Frappart, para la que "explicar la decisión en el campo es mejor que explicarla después del partido".

Para la IFAB, la asociación encargada de definir las reglas del fútbol a nivel mundial y sus futuras modificaciones, "el VAR representa el mayor cambio que ha experimentado el fútbol en más de un siglo", pero no esconde que "no se comunican sus verdaderos beneficios" y que "la comunicación es el único aspecto" en el que están fallando.

"Estábamos tan centrados en acertar con el protocolo y la tecnología que se perdió la explicación de qué es el VAR. El mundo del fútbol necesita que se le explique cómo funciona el VAR, para qué se puede y para qué no se puede utilizar, y que se le recuerde claramente que produce un juego mucho más justo y seguro que antes de él", remarcó David Elleray, excolegiado y director técnico de la IFAB.

También dieron su opinión desde otros deportes como el baloncesto, con la presencia del finlandés Carl Jungebrand, principal responsable del arbitraje en la FIBA. "Mostramos todo lo que ve el árbitro, incluyendo el audio de sus intervenciones porque no tenemos nada que ocultar. Hemos recibido comentarios positivos del público, no lo entienden todo, pero tienen la sensación de que es muy transparente", resaltó el exárbitro.