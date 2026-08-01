La UEFA aplaude la anulación de los planes para vender el Mundial: "Es una victoria para todo el fútbol"

Archivo - FILED - 29 June 2024, Berlin: FILE PHOTO - UEFA President Aleksander Ceferin (L) and FIFA President Gianni Infantino pictured in the stands ahead of the UEFA Euro 2024 round of 16 soccer match between Switzerland and Italy at Olympiastadion Berl - Nick Potts/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

La UEFA ha celebrado la decisión de la FIFA de cancelar sus planes de vender una participación del Mundial a inversores privados, y cree que es "una victoria para todo el fútbol", y ha explicado que la dirección de la FIFA, con su presidente Gianni Infantino a la cabeza, "ha perdido la confianza de la UEFA y de muchos otros miembros de la familia del fútbol" y que deben "identificar a los responsables" de la polémica y "exigirles que rindan cuentas".

"La UEFA acoge con satisfacción la decisión de la FIFA de retirar su plan de vender una participación en sus competiciones -incluido el Mundial- a manos privadas. La propuesta fue rechazada por unanimidad por las federaciones nacionales de la UEFA y por muchas otras federaciones y confederaciones de todo el mundo, independientemente de su tamaño, cuya misión es proteger el fútbol", señaló en un comunicado.

El martes, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, anunció que pretendía crear FIFA Forward Enterprise (FFE), una nueva filial propiedad del organismo rector del fútbol mundial para vender parte de los torneos FIFA, como el Mundial o el Mundial de Clubes.

La cascada de reacciones en contra no se hizo esperar. La CONMEBOL -Confederación Sudamericana de Fútbol-, la CONCACAF -Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol- y la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) mostraron su oposición al proyecto, mientras que la UEFA fue más allá y anunció, junto a sus 55 federaciones miembro, que "no" participarían en las competiciones FIFA si siguiese adelante la propuesta.

Además, el viernes, el asesor principal de Infantino, Carlos Cordeiro, dimitió de su cargo como medida de protesta al plan, que considera que supondría "un mal negocio para el fútbol". Todas esta oposición obligó a Infantino a dar marcha atrás y a renunciar este sábado a sus planes, al entender que habían "generado divisiones".

El organismo rector del fútbol europeo destacó la unión de todos los actores del fútbol y su importancia en la cancelación del plan. "La UEFA agradece a todos los aficionados, ligas, clubes, jugadores, particulares, federaciones y confederaciones que se opusieron a esta iniciativa, así como a los numerosos primeros ministros, jefes de Estado y comentaristas que han demostrado al presidente de la FIFA que el fútbol no está en venta", expresó.

"No podemos seguir así, con planes secretos que se tramitan por la vía rápida, ideados por personas anónimas y de dudoso beneficio para el deporte. Debemos identificar a los responsables y exigirles que rindan cuentas. Es acertado que, en los próximos días y semanas, la UEFA trabaje con sus federaciones y en estrecha colaboración con otras confederaciones para reflexionar sobre cómo ha ocurrido esto y elaborar un plan que garantice que no vuelva a suceder. Esa revisión debe ser exhaustiva y profunda. No debe descartarse ninguna opción. La actual dirección de la FIFA no solo ha perdido la confianza de la UEFA, sino también la de muchos otros miembros de la familia del fútbol", insistió.

"INFANTINO NO HA CUMPLIDO"

Además, la UEFA recordó las palabras de Infantino en su elección como presidente de la FIFA. "Cuando Gianni Infantino solicitó la confianza y los votos de las federaciones miembro de la FIFA para ser elegido presidente en 2016, afirmó: "Por supuesto que debemos ser transparentes. Así he sido durante los últimos 15 años de mi vida en la UEFA. Tendrán que desempeñar un papel cada día en la vida de la FIFA", antes de decir a las partes interesadas allí reunidas: "El dinero de la FIFA es su dinero. No es el dinero del presidente de la FIFA. Es su dinero. Ustedes son las federaciones nacionales y el dinero de la FIFA debe servir para el desarrollo del fútbol y para nada más"", rememoró.

"En ambas promesas, no ha cumplido. El acuerdo turbio, urdido a puerta cerrada y opaco que ideó e intentó imponer fue todo menos transparente. Y con unas reservas que superan los 5 000 millones de dólares, tampoco ha utilizado el dinero de las federaciones en beneficio del fútbol", prosiguió.

Además, anunció que comenzará "a trabajar de inmediato" con socios y partes interesadas de todo el mundo para "proponer una nueva forma de distribuir los recursos a través del programa FIFA Forward ya existente". "Debemos empezar a utilizar parte de ese dinero que permanece inactivo en la cuenta bancaria de la FIFA para dar el impulso inicial que necesitan las bases y el fútbol en general en cada uno de los 211 países de la FIFA. Pero no es necesario que vendamos las joyas de la familia para financiarlo", explicó.

"Esta es una victoria para todo el fútbol. Pero no debe ser el final de la historia. La propuesta ya se ha presentado. La tarea de restablecer la confianza en la FIFA no ha hecho más que empezar", finalizó.